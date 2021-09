Inondations: l’armée restera à l’œuvre dans les zones sinistrées au sud du pays

Deux mois après les inondations en Wallonie, les besoins sont encore conséquents, notamment pour des milliers de personnes qui dépendent toujours de l’aide alimentaire.

Le gouvernement fédéral revient dès lors sur sa décision de retirer l’armée des régions concernées au 8 octobre. Les Affaires intérieures, qui coordonnent l’aide au niveau fédéral, ont dégagé un accord en ce sens avec la ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS), rapportent De Standaard, Het Nieuwsblad et het Belang van Limburg mercredi.

L’armée «va rester sur le terrain aussi longtemps que souhaité ou nécessaire». Le cabinet Dedonder confirme cette décision. «Nous sommes et restons présents avec 200 personnes».

La Croix-Rouge délivre tous les jours 5.500 repas chauds et depuis lundi une entreprise privée, sous contrat avec le gouvernement, va en fournir 7.000. C’est presque six fois plus que ce que l’armée préparait dans ses cuisines de campagne. Sans l’aide militaire, la Croix-Rouge affirme qu’elle ne pourrait pas mener à bien son secours.

«Nos cuisines de campagne resteront en veille pour préparer des repas supplémentaires si nécessaire», précise le cabinet Dedonder.