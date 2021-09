VIDÉO | Expo itinérante «la maison des géants»: pour comprendre et prévenir les accidents domestiques

Curieuse et intéressante exposition à Liège: «la maison des géants» nous fait découvrir une maison comme si nous avions 3 ans. Le danger est partout.

Le manche d’une poêle brûlante qui dépasse de la cuisinière. Un produit de lessive laissé au sol de la buanderie. Des couteaux à portée des petites mains. Dans une maison, pour un enfant de 3 ans, le danger est partout.

Reportage vidéo en tête de cet article.

Liège – exposition «La maison des géants». © Jacques Duchateau

Danger

Un enfant est curieux par nature. Dans une maison, chaque objet attise sa curiosité, son envie de découverte. Malheureusement, les objets présentant un danger sont très nombreux.

Cette exposition itinérante, qui fait escale à Liège au 1er étage des galeries Saint-Lambert, avant bien d’autres villes wallonnes (voir ci-dessous), nous plonge dans la réalité d’un enfant: tout lui arrive bien au-dessus de la tête. Ce qu’il voit, ce qui dépasse du bord de la table ou du plan de travail de la cuisine, il n’a qu’une envie: l’attraper. Et c’est là que l’accident domestique survient: un produit toxique, une poêle ou un plat brûlant… Les causes d’accidents domestiques sont nombreuses mais toutes facilement évitables.

Damien Kremer, de la Ligue des familles «Tout est reproduit x 3. C’est de cette façon que l’on peut se rendre compte des dangers courus par les enfants dans une maison. Le but est que les parents et grands-parents se rendent compte de ces dangers et adaptent leurs gestes.»

La visite se fait avec un audioguide et une tablette qui remet les enfants dans les situations vécues là par les adultes.

Liège – exposition «La maison des géants». © Jacques Duchateau

Le but de cette expo est avant tout didactique: permettre à chacun d’adopter des gestes simples qui permettront aux enfants d’évoluer dans une maison où les risques seront anticipés. Les accidents domestiques sont la première cause de mortalité et/ou d‘invalidité pour les plus jeunes. Jusqu’à 3 x plus nombreux que les victimes des accidents de voiture!

La cuisine: danger partout. © Jacques Duchateau

Les autres dates de cette exposition itinérante: Liège du 22 septembre au 2 octobre Mouscron du 16 au 24 octobre 2021 Gand du 26 octobre au 8 novembre 2021 Bruxelles du 10 au 21 novembre 2021 Charleroi du 19 au 28 janvier 2022 Tournai du 4 au 13 février 2022 Louvain du 17 février au 6 mars 2022 Anvers du 11 au 23 mars 2022 Namur du 23 avril au 1er mai 2022 Genk du 14 au 26 septembre 2022 Infos sur www.maisondesgeants.org