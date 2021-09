COF: une mallette pédagogique sur l’interculturalité

Le Centre d’orientation et de formation propose aux maisons des jeunes et écoles un outil pédagogique de la lutte contre le racisme.

Approcher le thème des différences sous l’angle des ressemblances. C’est le concept original qu’a créé le Centre d’orientation et de formation (COF) d’Amay avec son programme pédagogique «Re(a)ssemblons-nous» (contraction des termes «ressemblons-nous» et «rassemblons-nous») sélectionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles suite à l’appel à projets visant la promotion de la citoyenneté et de l’interculturalité. De 2015 à 2017, cela avait débouché sur la création en terres amaytoises de trois outils interactifs dans le sens d’une approche positive de la diversité et de la lutte contre le racisme: des capsules vidéo, un jeu collaboratif intitulé «Alternative» et des cartes postales gratuitement accessibles pour les secteurs scolaires (écoles secondaires) et socioculturels (maisons de jeunes).

Fort d’une labellisation octroyée par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour la période 2020-2022, le COF vient de repenser son projet et pérennise ses 3 outils de réflexion en les rassemblant dans une même mallette didactique. «La mallette contient l’ensemble de notre réflexion en 7 animations. Avec la clé USB comprenant 6 capsules vidéo, des cartes témoignages et les photos émotions, le jeu de coopération Alternative que nous avons totalement repensé et le guide de l’animateur, il y en a pour une journée complète d’animation, souligne Thierry Lechanteur, responsable communication du COF amaytois. La mallette est gratuitement donnée aux écoles et institutions jeunesse qui la souhaitent. Il suffit d’en faire la demande sur notre site internet. On a déjà reçu une soixantaine de demandes.»

Avec les stagiaires primo-arrivants

Parmi les figurants dans les vidéos, on retrouve des adultes d’origine étrangère qui suivent les cours de français et de bureautique dispensés dans les murs du COF. Et d’y susciter la réflexion sur le fait de se dire bonjour, la quête du bonheur, les émotions, l’obstacle des préjugés dans la quête d’un travail, ou encore l’importance du pain dans nos vies comme autant de ressemblances entre humains de toutes origines. «Ce sont nos formateurs en insertion qui ont pensé l’outil, aidés par leur expertise de travail avec nos stagiaires primo-arrivants», se félicite Céline Stalport, la directrice du COF.

Le jeu Alternative amélioré en 2e version Pensé et fabriqué dans les murs du COF amaytois, le jeu Alternative a été revu. Ludique et pédagogique. - C’est une des pièces clés de la mallette pédagogique «Re (a)ssemblons-nous» proposée gratuitement par le COF d’Amay aux écoles secondaires et acteurs socioculturels intéressés par ces animations sur l’interculturalité. D’abord crée en 2017, le jeu Alternative connaît aujourd’hui une réédition améliorée. «Tout a été changé, même si cela reste toujours un jeu de coopération et non pas de compétition, insiste Thierry Lechanteur, responsable communication du COF. Sous la conduite d’un animateur, les joueurs doivent ensemble trouver des concepts communs à tout humain sur base d’indices fournis après avoir réussi des épreuves comme des rébus, des charades…» 100% fait maison Ce jeu, 100% maison, fait la fierté de la directrice du COF d’Amay. «C’est très agréable de contempler le résultat de cette coordination entre les formateurs en insertion qui ont pensé le jeu et notre filière 3D où les différentes pièces ont été fabriquées», termine Céline Stalport.

www.cof.be