«Il faut beaucoup d’efforts pour gagner 1% de vaccinés chaque semaine»: la vaccination bruxelloise plafonne

La campagne vaccinale bruxelloise ne parvient pas à dépasser les 10.000 injections hebdomadaires. Mais les efforts intensifs portent «sur toutes les catégories d’âge». L’épidémie, elle, semble stagner dans la capitale. Revue des courbes.

Les chiffres de l’épidémie restent stables à Bruxelles. C’est la 2e semaine d’affilée que les courbes présentées par la Cocom, quoiqu’élevées, rechignent à réellement s’envoler. Et si on ne va pas se réjouir trop vite, il convient toutefois de le souligner.

Ainsi, le taux d’incidence est «en légère baisse» dans la capitale, passant de 578 à 561 infections comptabilisées pour 100.000 habitants. Cette valeur est quasi stable depuis un mois (541 mardi 31 août). Dans le même temps, le nombre de tests est en hausse (8.250 par jour pour 7.950 la semaine dernière) avec une légère diminution du taux de positivité, passé de 6,9 à 6,7%. Conséquence: l’épidémie n’avance plus. La valeur R, indicative de la reproductivité du virus, reste juste sous l’unité à 0,98 (pour 0,99 mardi dernier).

Les 10-19 ans sont les plus infectés à Bruxelles. Sciensano/ Cocom Inge Neven, responsable du dispositif covid-19 à la Cocom, reste les pieds sur terre. Car «on note une légère augmentation des hospitalisations depuis ce lundi 20 septembre». Sciensano renseigne en effet 225 hospitalisations covid ce 20 septembre (+5%) dont 70 en soins intensifs et 43 sous respirateurs. Et près de 40 décès (38) sur les 3 dernières semaines.

La pyramide des âges non plus n’est pas bouleversée: ce sont toujours les plus jeunes qui sont les plus infectés. Les 10-19 ans comptent pour 527 des 2.466 nouveaux cas de la semaine écoulée, soit 21%. Et les 10-39 ans fournissent plus de la moitié des nouvelles infections (53%).

64% des 18 + sont vaccinés

Sur le front vaccinal, rien de neuf non plus: Bruxelles reste loin de ses objectifs chiffrés. Pour rappel, la Région capitale visait les 16.000 doses hebdomadaires dès mi-septembre. Force est de constater qu’on n’y est pas. Inge Neven fait contre mauvaise fortune bon cœur: «Avec 9.900 doses, on augmente quand même un tout petit peu par rapport à la semaine passée», plaide-t-elle. Pas de quoi fanfaronner: Bruxelles injectait 9.700 doses la semaine passée et 9.900 celle d’avant.

Il faut dénicher les bonnes nouvelles où elles se trouvent. La responsable de la Cocom voit donc «une augmentation dans toutes les catégories d’âges». Elle n’a pas tort. Concernant les 1res doses, celle-ci est de 1% chez les 35-44 ans (63%), 2% chez les 25-34 ans (57%), 2% chez les 18-24 ans (46%) et 1% chez les 12-17 ans (31%). «Et on vaccine même encore les plus âgés», souligne la spécialiste, qui note 1% gagné chez les 75-84 ans (83%).

Les chiffres à Bruxelles (1res doses à gauche, 2e doses à droite) progressent d’1% par catégorie d’âge depuis la semaine dernière. Sciensano/ Cocom

Inge Neven se veut donc fataliste: «Il faut beaucoup d’efforts pour gagner 1 petit pourcent chaque semaine. On aimerait voir 2%», concède-t-elle. Tout en notant que «les efforts bruxellois sont soulignés».

Au total, 64% des Bruxellois de 18 ans et plus sont complètement vaccinés.