Covid: ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde ce mardi

Coronavirus: on fait le point sur ce qui a fait l’actu, en Belgique et dans le monde, ce mardi 21 septembre 2021.

Les articles recommandés par la rédaction Nouveau bilan pour la Belgique: augmentation de 6% des contaminations, mais recul des hospitalisations Le nombre de nouvelles admissions de patients atteints du coronavirus continue de diminuer mais les contaminations augmentent de 6%, selon les derniers chiffres publiés mardi matin par l’institut de santé publique Sciensano. + À LIRE ICI Le Covid Safe Ticket sera rouge pendant 11 jours après un test positif Une personne disposant d’un certificat de vaccination valide, mais qui a passé un test de dépistage du covid-19 PCR ou antigénique rapide positif, verra la lecture de son Covid Safe Ticket colorée en rouge pendant une durée de 11 jours (pas d’accès à l’événement). Le Conseil des ministres a validé lundi une modification en ce sens de l’accord de coopération entre le fédéral et les entités fédérées concernant le traitement des données liées au certificat covid numérique de l’UE et au Covid Safe Ticket. Cette décision fait suite à la demande formulée par le comité de concertation vendredi dernier. Waremme: par précaution, les enfants garderont le masque dans les établissements du Centre scolaire libre Des cas de Covid détectés dans les établissements du Centre scolaire libre de Waremme ont poussé leurs directions à réinstaurer le port du masque. + À LIRE ICI

1 Belgique

Feu vert pour une troisième dose de vaccin pour les personnes de plus de 85 ans

Le Conseil supérieur de la Santé donne son feu vert à l’administration d’une troisième dose d’un vaccin contre le coronavirus à tous les résidents de maisons de repos et à toutes les personnes de plus de 85 ans. Il appartient désormais au politique de trancher, rapportent Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen mardi.

Les Bruxellois qui se font vacciner recevront 1 ou 2 tests PCR gratuits en cas d’application du Covid Safe Ticket

Un ou deux tests PCR gratuits seront offerts aux Bruxellois qui se font vacciner cet automne. L’idée: ne pas les pénaliser si le Covid Safe Ticket devait s’enclencher à Bruxelles. Car il y a un délai de 14 jours entre l’injection et l’obtention du pass.

Pierre-Yves Demargne: «On ne doit pas fermer la porte à la vaccination obligatoire de l’ensemble de la population»

Ce mardi 21 septembre, Pierre-Yves Dermagne (PS) était l’invité de Maxime Binet dans la matinale de DH Radio, Il Faut qu’on Parle.

2 Monde

Johnson & Johnson affirme qu’une deuxième dose de son vaccin renforce l’efficacité jusqu’à 94%

Une seconde dose du vaccin contre le coronavirus de Johnson & Johnson augmente considérablement le degré de protection contre la maladie, affirme mardi le fabricant.

PHOTOS | Australie: balles en caoutchouc pour disperser des anti-vaccins à Melbourne

La police anti-émeute de Melbourne dans le Sud-Est de l’Australie a fait usage de gaz poivre et de balles en caoutchouc pour disperser une violente manifestation d’opposants à l’obligation de la vaccination anti-Covid pour les ouvriers de la construction alors que la plupart des chantiers ont été abruptement fermés dans la ville.

Vive émotion en Allemagne après un meurtre pour une dispute sur le port du masque

Le meurtre d’un employé de 20 ans d’une station-service allemande, abattu samedi par un client auquel il avait refusé d’encaisser ses achats pour non-port d’un masque hygiénique, a suscité de vives réactions mardi dans le pays.

Le Covid a tué plus d’Américains que la grippe espagnole

Le Covid-19 a désormais tué davantage d’Américains que la grippe espagnole en 1918-19, selon les données publiées lundi par l’université Johns Hopkins, qui fait référence en la matière.

