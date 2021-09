Jusqu’à 1000 doses de vaccin quotidiennes à l’UNamur

Jusqu’à samedi, l’Arsenal se transforme en centre de vaccination: 600 rendez-vous sont programmés ce mardi, jour d’ouverture.

On revit, c’est un fait. Mais la menace du coronavirus est encore bien présente avec des chiffres de moins en moins bons à Liège et à Charleroi, notamment. À Namur, la courbe frémit elle aussi, même si les tendances restent bonnes. « Pour la commune de namur, on est à un taux de vaccination de 81,8% chez les plus de 18 ans. Ce qui est supérieur à la moyenne wallonne qui est de 80,4%», explique Dominique Henrion, le médecin qui a précédemment coordonné le centre de vaccination de Namur Expo. «Il faut faire en sorte que la protection soit optimale pour affronter au mieux une nouvelle vaguelette en novembre. Pour cela, il faut agir maintenant», insiste le médecin.

Et le meilleur moyen d’agir reste d’augmenter la couverture vaccinale sur le territoire. Un nouveau centre a donc ouvert ses portes ce mardi à l’Arsenal. Le fruit d’une collaboration entre Gamena (le poste de garde de médecine générale de Namur) et l’Université de Namur.

Les personnes qui n’ont pas encore été vaccinées contre le Covid-19 peuvent s’y présenter jusqu’à samedi inclus, entre 9 h 30 et 19 h 30. «Cela fonctionne sur rendez-vousmais si certains viennent à l’improviste, on ne les refoulera pas», poursuit notre interlocuteur. La prise de rendez-vous se fait via le sitejemevaccine.be, par téléphone (0460/956 868 ou 0800/45 019) ou en téléchargeant un formulaire téléchargeable sur le site unamur-coronavirus.be/vaccination et à remettre au desk inscription de la Faculté de médecine.

La semaine du 11 au 15 octobre, Gamena et l’université remettront le couvert afin d’injecter les deuxièmes doses Pfizer.

Aussi pour les troisièmes doses Ce mardi, ils étaient environ 600 à avoir réservé un créneau pour se faire piquer. «Jusqu’à mille doses peuvent être administrées quotidiennement.» Il s’agit du vaccin Pfizer et, dans une moindre quantité, du Johnson & Johnson, dont l’avantage est de ne compter qu’une seule et unique dose. Il sera réservé aux plus de 41 ans. Cette nouvelle campagne est ouverte à tous, même aux étudiants internationaux qui ont reçu une première dose dans leur pays d’origine et ce, moyennant attestation. Seront également accueillis, les profils dont l’immunité fragilisée nécessite une troisième injection. « Ceux-là ont reçu une convocation parce qu’il faisait partie de la base de données du registre du cancer ou d’une mutuelle. Les médecins généralistes peuvent aussi activer le levier», explique Dominique Henrion.