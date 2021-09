Disparition de Gabby Petito: l’étrange dernier message reçu par sa mère

L’enquête autour de la disparition de Gabrielle Petito, la jeune américaine de 22 ans, se poursuit avec de nouveaux éléments troublants.

Le 16 septembre, deux jours après la disparition de Laundrie, un mandat de perquisition avait été délivré pour examiner l’ordinateur de Gabby et tout ce qui s’y rapporte - comme les logiciels et les disques durs externes. L’un des arguments en faveur de cette thèse était un message crypté envoyé depuis le smartphone de Gabby à sa mère le 27 août. Les documents judiciaires faisaient référence au dernier message du téléphone portable de Gabby, qui n’a plus été utilisé par la suite. Mais sa mère, Nichole Schmidt, avait précédemment confirmé que trois jours plus tard, le 30 août, elle avait encore reçu un message avec l’inscription: «Pas de réception à Yosemite». Ce SMS n’a pas été envoyé par Gabby, soupçonne Schmidt, mais peut-être par son fiancé pour induire en erreur la famille et les enquêteurs.

Dimanche, le corps de la jeune femme de 22 ans a vraisemblablement été retrouvé mort dans le Wyoming.

«Pouvez-vous aider Stan?»

Mais le message du 27 août a alarmé Nichole Schmidt. Le texte disait: «Pouvez-vous aider Stan, je continue à recevoir des messages vocaux et des appels manqués de sa part». Selon sa mère, Stan fait référence au grand-père de Gabby, mais elle ne l’aurait jamais appelé Stan. Les documents officiels indiquent qu’à partir de ce moment-là, «la mère s’est inquiétée de ce que quelque chose n’allait pas chez sa fille». Après le 27 août, Gabby a également cessé de poster sur les médias sociaux des informations sur son voyage.

Les documents judiciaires indiquent que le couple a quitté l’État de New York à la mi-juin pour passer des vacances dans l’Utah, visitant plusieurs parcs nationaux en chemin. «Pendant le voyage, l’individu a envoyé plusieurs messages texte et a eu de nombreuses conversations avec sa mère Nichole Schmidt... Au cours de ces conversations, il est devenu évident qu’il y avait une tension croissante entre elle et Laundrie», peut-on lire.

Perquisitions au domicile de Brian Laundrie, il n’a toujours pas été retrouvé

Lundi, des agents du FBI ont fait une descente dans la maison de North Port, en Floride, où Laundrie vit avec ses parents. Les parents ont dû quitter leur domicile pendant une heure. La maison a été considérée comme une scène de crime. L’enquête étant en cours, le FBI s’est refusé à tout autre commentaire. Selon l’avocat de la famille Laundrie, ils ont eux-mêmes trouvé la Ford Mustang de Brian Laundrie mercredi lors de leur recherche de l’homme. La police a dû emmener la voiture loin de l’endroit où elle a été trouvée. La famille a récupéré la voiture le jeudi et a signalé la disparition de Brian un jour plus tard, le vendredi 17 septembre. La police a commencé à rechercher l’homme dans l’immense réserve Carlton, une réserve naturelle remplie d’alligators. Il n’a toujours pas été retrouvé.