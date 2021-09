Mondiaux de cyclisme: la Russe Alena Ivanchenko gagne le chrono juniores, Febe Jooris 9e, Marith Vanhove 16e

La Russe Alena Ivanchenko, 17 ans, est devenue championne du monde juniores (U18) du contre-la-montre, mardi, aux Mondiaux de cyclisme sur route.

Ivanchenko a bouclé les 19,4 km du parcours en 25:05.49, devançant de 10.64 la Britannique Zoe Backstedt. L’Allemande Antonia Niedermaier a complété le podium à 25.32. Febe Jooris s’est classée neuvième à 2:18.79. Marith Vanhove a pris la 16e place à 2:45.33.

Alena Ivanchenko, sacrée championne d’Europe de cette discipline à Trente le 8 septembre, avait déjà pris la tête au premier passage intermédiaire après 10,7 km. Elle possédait alors 2 secondes d’avance sur Zoe Backstedt. Antonia Niedermaier pointait en troisième position à 16 secondes. Le reste était déjà loin. Febe Jooris occupait alors la huitième position à 1:08, Marith Vanhove la 17e à 1:28.

Ivanchenko parvenait à creuser l’écart sur Backstedt et Niedermaier dans la deuxième partie du parcours pour l’emporter en 25:05.49. Backstedt prenait la deuxième place à 10.64, Niedermaier la troisième à 25.32.

Jooris franchissait la ligne en 27:24.28, concédait 2:18.79 à Ivanchenko, reculait d’une place et terminait en neuvième position. Vanhove (27:50.82) en gagnait une pour finir 16e à 2:45.33

Ivanchenko succède à sa compatriote Aigul Gareeva, victorieuse en 2019. Les épreuves juniors n’avaient pas été disputées lors des Mondiaux d’Imola l’an passé. La Belgique n’a jamais remporté de médaille dans cette épreuve.

Febe Jooris, neuvième, espérait «secrètement» une place dans le top-10

Febe Jooris s’est classée neuvième du contre-la-montre des juniores, mardi. Jooris, 16 ans, a fini à 2:18 de la Russe Alena Ivanchenko. «Avant la course, j’espérais secrètement une place dans le top-10», s’est réjouie Jooris.

«Je suis très heureuse de cette neuvième place», a confié Jooris, qui s’était classée onzième de l’Euro à Trente plus tôt dans le mois. «Avant la course, j’espérais une place dans le top-10, surtout avec le ‘boost’ que le public belge le long de la route allait me donner. Mais après l’arrivée, je pensais que ça n’arriverait pas. J’ai laissé quelque chose en chemin, je n’ai par exemple pas toujours gardé ma ligne.»

«Je prends cette expérience pour m’améliorer», a ajouté Jooris, qui aura 17 ans le mois prochain. «Je ne vais pas me précipiter et prendre les choses étape par étape.»

Marith Vanhove, 18 ans, s’est, elle, classée 16e, à 2:45 d’Ivanchenko. «Je regarde positivement mon chrono», a-t-elle commenté. «Avant, je ne savais pas très bien à quoi m’attendre, mais j’ai trouvé très rapidement mon rythme. J’ai essayé de faire aussi bien que possible. Le contre-la-montre n’est pas ma spécialité, mais j’ai tout donné. La course en ligne de ces Mondiaux est plus mon objectif.»

Partie comme 14e concurrente, avant les favorites, Vanhove a pu un moment s’installer dans un des ‘hotseats’ réservés au trois premières du classement provisoire. «C’était chouette de pouvoir s’asseoir là. J’ai même doublé une autre concurrente pendant la course, je ne m’y attendais pas.»