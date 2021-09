Verdissement: la Wallonie adopte deux dérogations à la suite des inondations

La Wallonie vient d’adopter deux dérogations aux obligations liées au verdissement à la suite des inondations du mois de juillet.

Les agriculteurs qui ont opté pour la mesure «superficie d’intérêt écologique cultures dérobées» peuvent ainsi maintenir le couvert en place huit semaines au lieu de douze afin d’effectuer les labours d’hiver dans de bonnes conditions agronomiques.

Ils peuvent en outre étendre la période d’ensemencement de cette culture dérobée - cultivée entre deux cultures principales - du 1e juin au 30 octobre.

Les inondations et la pluviométrie exceptionnelles des mois de juin, juillet et août ont rendu les parcelles inaccessibles et empêché bon nombre de travaux de récolte des cultures, et par conséquent, les implantations de culture dérobée, justifie le ministre wallon de l’Agriculture, Willy Borsus, dont l’arrêté produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2021.

L’an passé, des dérogations avaient également été décidées pour faire face à un printemps et un été particulièrement secs.