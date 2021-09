Les Bruxellois qui se font vacciner recevront 1 ou 2 tests PCR gratuits en cas d’application du Covid Safe Ticket

Un ou deux tests PCR gratuits seront offerts aux Bruxellois qui se font vacciner cet automne. L’idée: ne pas les pénaliser si le Covid Safe Ticket devait s’enclencher à Bruxelles. Car il y a un délai de 14 jours entre l’injection et l’obtention du pass.

La Cocom va offrir des tests PCR gratuits aux Bruxellois et Bruxelloises qui ne sont pas encore vaccinés et qui désirent enclencher le processus. Les personnes concernées sont celles qui se font vacciner entre le 16 septembre et le 31 octobre. Ce nouvel incitant intervient alors que l’activation du Covid Safe Ticket est en vue pour le 1er octobre dans la capitale. Il s’agit donc de ne pas pénaliser les néovaccinés dans l’intervalle entre leurs injections et la disponibilité de leur CST nominatif, qui échoit 14 jours après la date de leur injection unique ou de leur 2e injection.

«Cette initiative s’intègre en vue de la mise en place du Covid Safe Ticket», opine Inge Neven, responsable du dispositif Covid de la Cocom. Pour rappel, le projet d’ordonnance bruxellois envisage la mise en place du CST dès le 1er octobre avec un contrôle dès le 15 octobre. «L’ambition est de permettre aux personnes qui se décident pour la vaccination d’encore aller au restaurant ou participer à un événement», plaide Neven. Cette dernière souligne encore une fois que l’application du CST dépendra des courbes de l’épidémie «et de la pression sur les soins intensifs bruxellois».

Selon Sciensano, Bruxelles compte 225 hospitalisations covid ce 20 septembre dont 70 en soins intensifs et 43 sous respirateurs.

Dans les 8 centres de test de la Région

Concrètement, un test PCR gratuit sera remis après chaque dose aux Bruxellois qui reçoivent les vaccins avec ARN messager, soit Pfizer ou Moderna. Ou après la dose unique si c’est le Johnson & Johnson qui est administré. Ces tests seront valables dans les 8 centres de test de la Région «sur présentation de la carte de vaccination». Le second test sera valable jusqu’à 14 jours après la 2e injection, soit la durée nécessaire pour que le sérum soit efficace à 100%.

La Cocom rappelle que les secteurs concernés en cas d’application du pass d’après le projet d’ordonnance en rédaction sont les clubs et bars de nuit, les bars et restos, les centres de sport et fitness, les foires et congrès (dès 50 personnes), le culturel et récréatif (dès 50 personnes), les événements (dès 50 personnes en intérieur et dès 200 en extérieur). Avec les nuances suivantes: le CST ne sera jamais exigé dans les transports en commun, les écoles, les administrations communales, le travail…) ni imposé aux moins de 16 ans (sauf visite en établissement de soin et événements massifs).

S’il est enclenché, le Covid Safe Ticket aura une durée limitée de 3 mois maximum.