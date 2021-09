Les 20 compétiteurs belges se sont envolés vers l’EuroSkills

Les 20 Red Bears se sont envolés ce mardi matin vers l’Autriche. Cette équipée belge va défendre et valoriser nos filières à travers le championnat européen des métiers.

La pandémie est venue jouer les trouble-fête mais, cette fois, c’est la bonne!

D’abord programmé en septembre 2020 puis en juin 2021, le 7e championnat européen des métiers peut enfin se vivre à Graz, cette semaine, soit deux ans après le dernier championnat qui s’était tenu en août 2019 à Kazan, en Russie.

Les vingt compétiteurs belges — surnommés Red Bears — vont défendre nos couleurs en cuisine, en art floral, en boulangerie, en coiffure, en ébénisterie, en maçonnerie, en technologie automobile…

Quelques chiffres - - 20 compétiteurs belges engagés dans 17 catégories (Aménagement parcs et jardins, ingénieur robotique et mécatronique se vivent en tandem); - 2 tonnes de matériel des compétiteurs belges ont été envoyées; - 17 experts belges ont encadré et coaché nos Red Bears durant plusieurs mois avant le départ en plus du soutien de leurs écoles ou de leurs employeurs; - 320 compétiteurs européens de moins de 25 ans se donnent rendez-vous; - 18 pays vont concourir dans la capitale de l’État de Styrie; - 45 métiers manuels, techniques et technologiques représentés dont de nombreux en pénurie; - Le site de la compétition fait 7000 m2, au Schwarzl Freizeitzentrum; - 20 000 spectateurs par jour sont attendus sur le vaste site.

Quel est le programme de nos Red Bears?

Ces filles et garçons se rendront sur le site de la compétition, ce mardi. Une familiarisation par le biais d’une prise de connaissance des lieux et plus particulièrement de leur poste de travail, vérifiant au passage qu’ils ont bien tout leur matériel!

Ce mercredi soir se vivra la cérémonie d’ouverture dès 19h30 avant une compétition ces jeudi, vendredi et samedi.

À noter que, ce vendredi, les Ministres Christie Morreale et Willy Borsus se déplaceront personnellement en Autriche soutenir les jeunes et l’organisation WorldSkills Belgium permettant de faire briller le royaume à l’étranger.

La ministre de l’Emploi, de la Formation:

EuroSkills est plus qu’une compétition, c’est un outil prospectif permettant de préparer l’avenir. Elle permet de valoriser nos filières et participe à la croissance économique.

Viendra enfin la remise des médailles lors de la cérémonie de clôture, dimanche soir. Avec, on l’espère, une jolie moisson d’automne…