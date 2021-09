Vandalisme et graffitis: une grosse addition pour la STIB

Le nettoyage des graffitis et la réparation des véhicules et des stations vandalisés ont coûté un peu plus de 2,7 millions d’euros à la STIB en 2020. Dont 389.000 à la suite de jet de projectiles sur les bus.

Le nettoyage des graffitis et la réparation des véhicules ainsi que des stations de la STIB après des actes de vandalisme ont coûté un peu plus de 2,7 millions d’euros à la société de transport public bruxelloise l’année dernière. La députée bruxelloise Bianca Debaets (CD&V) a diffusé ce montant total lundi après avoir posé la question à la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen).

Les coûts les plus importants englobent les interventions dans les stations avec quelque 1,5 million d’euros, dont 980.000 pour l’élimination des graffitis. Les trams ont eux nécessité des dépenses à hauteur de 475.000 euros, dont 382.000 euros pour des réparations après vandalisme. Les interventions pour les bus se sont également élevées à un total de 412.655 euros en 2020, dont 389.000 à la suite de jet de projectiles.

Pour les rames de métro, 330.000 euros ont été dépensés en réparations, dont 115.000 euros pour vandalisme et 215 000 euros pour l’enlèvement de graffitis.

Dans les 3h pour graffiti raciste ou injurieux

«La STIB intervient généralement dans les 48 heures de travail après le signalement des graffitis. En cas de graffiti raciste ou injurieux, la STIB intervient dans les 3 heures après avoir informé le sous-traitant», précise la ministre Van den Brandt.

Prendre les auteurs en flagrant délit s’avère très difficile. En 2020, 333 auteurs ont pu être identifiés et 6 dossiers ont été transmis au parquet de Bruxelles.