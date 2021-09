La Foire à 1€ reprend vie au port de Statte

La question était pendue aux lèvres des forains. La Ville de Huy a marqué son accord et la Foire à 1€ reprendra sa place dans le calendrier hutois avec une prolongation de 15 jours. Sous quelles conditions?

Cela fait des semaines que les forains et le public attendaient de savoir si la Foire à 1€ se tiendrait ou pas, au port de Statte. Cette fois, c’est officiel, il y aura bien les festivités et attractions feront à nouveau vibrer les bords de Meuse. Événement festif par excellence, la Foire à 1€ se paye chaque année le luxe de rassembler toutes les générations. Après tout, il n’y a pas d’âge pour profiter des croustillons ou pour s’octroyer une montée d’adrénaline. «La foire s’ouvrira au 1er octobre et nous avons décidé de prolonger les festivités jusqu’au 28 novembre, annonce Éric Dosogne, bourgmestre f.f. de Huy. À l’instar de la prolongation faite pour la foire de Huy ou l’extension des terrasses des cafetiers, nous avons voulu montrer une nouvelle fois notre soutien au secteur.» Il faut dire qu’en 2020, les crispassions étaient fortes entre les forains et autorités communales. La foire avait été d’abord annulée, puis autorisée pour finalement être définitivement stoppée en plein élan. 2021 verra donc la réconciliation entre les différents acteurs. Pour Jean Schweig, organisateur de la foire, l’heure est aux réjouissances et au soulagement: «On va enfin pouvoir se replonger dans l’organisation de cette foire. Nous avons établi les protocoles sanitaires avec la Ville de Huy et nous veillerons à faire respecter les règles.»

Et les mesures quelles seront-elles justement? «Les festivités devront s’arrêter à 21 h 00 en semaine et à 23 h 00 le vendredi et le samedi, précise le bourgmestre f.f. hutois. C’est très important de faire attention aux nuisances sonores. On est pour la fête, moi le premier mais c’est important de respecter les règles établies. Par ailleurs, les allées seront élargies de 5 mètres à 8 mètres pour ne pas avoir trop de gens au même endroit.»

Vers un durcissement des mesures?

Et quid du port du masque? À l’heure où les projections sont à nouveau possibles, le gouverneur de la Province de Liège annonçait devoir peut-être durcir les règles… «On anticipe un peu les mesures qui devraient être annoncées dans les prochains jours. Le port du masque sera donc obligatoire, assure Éric Dosogne. On préfère imposer ça que le pass sanitaire. Il nous paraissait plus difficile de contrôler ça sur un site ouvert. Cette mesure n’a pas été bien respectée sur le champ de foire à Huy donc nous y serons plus vigilants à Statte.»

Derrière les sourires rayonnants sur le visage des forains se cachent les angoisses des mois passés, bien plus sombres. «On a bien sûr toujours une crainte qu’il y ait une nouvelle vague de contaminations, confie Jean Schweig. On préfère rester sur nos gardes mais on se voit aussi optimistes. On fera des rappels régulièrement pour sensibiliser aux mesures à respecter car c’est important. Il faut que la fête puisse continuer dans de bonnes conditions pour nous et pour nos clients. Ce ne sera pas évident car les habitudes se perdent mais on va se réunir cette semaine pour penser à cette organisation. On envisage peut-être de faire des masques estampillés Foire à 1€.» Alors que 2020 avait tout d’une année à oublier, avec la reprise des festivités au port de Statte, c’est l’espoir qui renaît. Pourvu que ça dure.

Mais encore Un Feu d’artifice et des animations La Foire à 1€ de Statte se dote d’un agenda très complet. Si les spectacles et concerts seront limités pour cette 10e édition, des animations diverses sur le champ de foire, et les brocantes reprendront leur place à l’agenda avec un feu d’artifice pour débuter les festivités. Plus de 60 attractions Pour petits et grands, pour ceux qui ont faim ou simplement ceux qui cherchent les sensations, chacun pourra y trouver son compte. Plus de 60 forains seront présents dont 90% des attractions au tarif de 1€. De quoi garantir un amusement maximal à des prix minis. Pas de sens giratoire prévu Le port du masque sera obligatoire sur le champ de foire. La règle sera stricte cette année et les forains se chargeront de veiller au respect des mesures sanitaires. Il n’y aura par contre pas de sens giratoire prévu et pas non plus d’entrée et de sortie différente. Heures d’ouverture réduites En semaine, les activités devront stopper dès 21 h 00 tandis que les vendredis et les samedis, les festivités pourront se poursuivre jusque 23 h 00. Les forains ont par ailleurs été sensibilisés par les autorités aux nuisances sonores. La musique ne devra pas dépasser 90 décibels.

www.foire1euro.be