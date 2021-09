PHOTOS | Alexander De Croo a félicité les athlètes olympiques et paralympiques

Le Premier ministre Alexander De Croo a félicité lundi une délégation d’athlètes olympiques et paralympiques à l’occasion d’une cérémonie d’hommage à Bruxelles. Le Team Belgium a provoqué beaucoup d’émotions cet été, a souligné le Premier ministre.

Avec sept médailles dont trois en or, il s’agissait des meilleurs Jeux que la Belgique ait connus depuis ceux de 1924 à Paris. Le Team Belgium a même fait mieux lors des Jeux paralympiques avec 15 médailles, dont quatre en or.

Alexander De Croo a pris le temps de discuter avec tous les athlètes et les médaillés présents. Plusieurs Red Lions (or), le coureur de 400m Jonathan Sacoor, l’ex-basketteuse Ann Wauters, la judokate Charline Van Snick, les cavaliers Jérôme Guéry et Pieter Devos (bronze), Laurens Devos (or), Peter Genyn (or et argent), Ewoud Vromant (argent) et Florian Van Acker (bronze) ont ainsi pu partager leurs expériences des Jeux.

Dans son discours, le Premier ministre a souligné à quel point les Belges avaient apprécié ces Jeux après la période inhabituelle vécue suite au Covid-19. «Beaucoup de Belges ont souvent pensé qu’ils avaient un incroyable talent», a-t-il déclaré.

«Mais le talent n’est intéressant que si vous en faites quelque chose et si nous, en tant que société, créons quelque chose pour mettre à profit ce talent. La tâche qui incombe en tant que société est de veiller à créer un environnement dans lequel chacun peut développer son talent. Cela s’applique au sport, mais aussi dans d’autres domaines», a-t-il ajouté.