Rwanda: Paul Rusesabagina condamné à 25 ans de prison pour «terrorisme»

Pour la Belgique, Rusesabagina «n’a pas bénéficié d’un procès juste et équitable»

L’opposant rwandais Paul Rusesabagina - qui a aussi la nationalité belge - condamné lundi à 25 ans de prison après avoir été reconnu coupable de «terrorisme», «n’a pas bénéficié d’un procès juste et équitable», a dénoncé la ministre belge des Affaires étrangères, Sophie Wilmès.

«Malgré les appels répétés de la Belgique à ce sujet, force est de constater que M. Rusesabagina n’a pas bénéficié d’un procès juste et équitable; particulièrement en ce qui concerne les droits de la défense», a indiqué dans un communiqué la ministre, estimant que «la présomption d’innocence n’a pas été respectée», et que «ces éléments de facto remettent en question le procès et le jugement».