Mondiaux de cyclisme: Ellen van Dijk s’offre un 2e titre sur le chrono

Ellen van Dijk a remporté le titre mondial du contre-la-montre élites dames lors des Championnats du monde de cyclisme lundi entre Knokke-Heist et Bruges (30,3 km).

La Néerlandaise a devancé la Suissesse Marlen Reusser de 10 secondes et sa compatriote Annemiek van Vleuten de 24 secondes.

Van Dijk décroche son 2e titre de championne du monde de la discipline après celui conquis en 2013.

Côté belge, Julie Van de Velde s’est classée 22e et Sara Van de Vel 30e.

«Un rêve qui devient réalité»

«C’est incroyable de remporter un nouveau titre de championne du monde», a réagi Ellen van Dijk lors de l’interview flash de l’organisation après avoir remporté le contre-la-montre élites dames des Championnats du monde de cyclisme lundi entre Knokke-Heist et Bruges.

«Je ne pensais pas que je serai si émotive», a déclaré la Néerlandaise, en essuyant ses larmes. «Je savais que je devais faire le meilleur chrono de ma vie mais je ne savais pas si ce serait suffisant car Marlen Reusser était très forte. Je pensais qu’elle était plus rapide en voyant les temps intermédiaires mais, finalement, elle a franchi la ligne derrière moi. J’ai tout donné sur un parcours qui me convenait et c’est un rêve qui devient réalité.»