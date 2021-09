Clasico: 3 matches de suspension proposés pour Fai, 1 match pour Al-Dakhil

Les deux joueurs avaient été exclus lors du Clasico contre Anderlecht dimanche.

Le parquet de l’Union belge de football (RBFA) a proposé respectivement trois matches et une amende 3.000 euros et un match de suspension et une amende de 1.000 euros aux joueurs du Standard Collins Fai et Ameen Al-Dakhil lundi.

Al-Dakhil avait été exclu au bout de 7 minutes de jeu lors de la défaite 0-1 contre Anderlecht. Le défenseur liégeois avait commis une faute en tant que dernier homme sur Yari Verschaeren qui filait seul au but. Fai, pour sa part, avait été exclu en fin de match pour un pied en avant sur la cuisse de Kristoffer Olsson. Le Camerounais avait d’abord reçu une carte jaune avant que Nicolas Laforge ne lui montre un carton rouge après avoir consulté le VAR.

Patrick Asselman, l’entraîneur-adjoint de Mbaye Leye, s’est lui vu proposer deux matches de suspension et une amende de 2.000 euros. Asselman avait été renvoyé en tribunes par Nicolas Laforge pour avoir critiqué trop véhément l’arbitrage auprès du quatrième arbitre.

Le Standard peut faire appel de la décision. Si c’est le cas, les ‘Rouches’ comparaîtront devant le Comité disciplinaire mardi. Al-Dakhil manquerait la rencontre face à Saint-Trond samedi tandis que Fai devrait faire l’impasse sur les matches contre Saint-Trond, Malines et Oud-Heverlee Louvain.

Le parquet a également proposé deux matches de suspension et une amende de 2.500 à Sofian Chakla, le défenseur d’OHL. Chakla avait été exclu lors de la défaite 2-0 à Malines pour un tacle trop appuyé sur Lucas Bijker. En cas d’appel, OHL comparaîtra aussi mardi devant le Comité disciplinaire. Chakla pourrait manquer les duels au Club de Bruges et contre le Beerschot.

Abdoulaye Sissako, le joueur de Zulte Waregem, s’est lui vu proposer trois matches de suspension, dont un avec sursis, et une amende 2.500 euros. Il avait été exclu pour une intervention trop rugueuse sur le joueur de l’Union Saint-Gilloise Senne Lynen. Si Zulte Waregem ne fait appel, il manquera les matches contre Courtrai et à Seraing.