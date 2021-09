Une nouvelle antenne mobile de vaccination dans la région de Charleroi

Le vaccin Pfizer ou unidose Johnson & Johnson (réservé aux personnes de 41 ans et plus) y sera distribué. BELGA

Une nouvelle antenne mobile de vaccination sera ouverte dès la semaine prochaine et durant le mois d’octobre dans la région de Charleroi.

Cette dernière s’installera dans différentes entités et à proximité de plusieurs hautes-écoles pour permettre à tous les citoyens qui le désirent de se faire facilement vacciner, annonce lundi la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.

Le vaccin Pfizer ou unidose Johnson & Johnson (réservé aux personnes de 41 ans et plus) y sera distribué. Les personnes pourront s’y rendre sans prendre rendez-vous.

Dès le mardi 28 septembre, cette nouvelle antenne mobile fera étape à la Haute école HELHa de Montignies-sur-Sambre (28/09 et 19/10), au marché de Courcelles et au centre commercial Rive Gauche (29/09 et 20/10); à l’Université du Travail-Condorcet (30/09, 1/10, 21/10 et 22/10); au marché de Châtelineau (2/10 et 23/10) ainsi que sur le parking du Sporting de Charleroi (3/10 et 24/10).

Ce dispositif viendra renforcer les 6 autres antennes actuellement déployées en Wallonie et les 16 centres de vaccination toujours ouverts.

La Wallonie a actuellement complètement vacciné près de 80% de sa population adulte.