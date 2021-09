Vaccimobile: depuis ce lundi, la vaccination vient à vous dans la province du Luxembourg

Ce lundi débutait à Marloie et Tellin la campagne vaccimobile en province de Luxembourg. 27 arrêts sur 4 semaines pour permettre à ceux qui ne le seraient pas encore de se faire vacciner

Julien BILL – Jacques DUCHATEAU

Depuis ce lundi, la vaccimobile commence sa tournée sur les routes de la province de Luxembourg. Les premières escales étaient fixées à Marloie (marche) et à Resteigne (Tellin) ce lundi. Et dès 9 h, nombreux se pressaient déjà dans les locaux de la Famennoise à Marloie. La salle d’attente était remplie et les opérations de vaccination contre le Covid-19 se sont enchaînées toute la matinée.

Marloie: le Dr Guy Delrée. © Jacques Duchateau «Avec cette campagne vaccimobile, la vaccination vient à vous, indique le Dr Guy Delrée, coordinateur des opérations de vaccination en province de Luxembourg, présent lors de l’escale marlovanaise. Durant quelques semaines, jusque fin octobre, la vaccimobile fera escale dans 27 points en province de Luxembourg. Elle repassera ensuite dans chacun de ces arrêts quatre semaines plus tard pour l’administration des secondes doses.»

Cette campagne vaccimobile est l’un des trois piliers mis en place pour la vaccination durant les mois de septembre et octobre, «Durant ces deux mois coexisteront en effet trois manières de se faire vacciner: soit via son médecin traitant, soit au centre de vaccination au LEC de Libramont qui est toujours ouvert les vendredis après-midi et les samedis toute la journée jusqu’au 31 octobre (avec ou sans rendez-vous), soit enfin dans l’un des 27 arrêts de la vaccimobile (voir ci-dessous). À noter que le centre de vaccination du LEC de Libramont monte en puissance et l’attrait va crescendo.»

Notre reportage vidéo en tête de cet article en cours d’après-midi.

Marloie: centre de vaccination itinérant COVID. © Jacques Duchateau

«La vaccimobile, c’est simple!»

La vaccimobile, c’est finalement assez simple comme l’explique le Dr Delrée: «Elle est accessible dans l’arrêt de votre choix avec ou sans rendez-vous jusqu’à 1 h avant la fermeture du site. Il est néanmoins conseiller pour des raisons logistiques et sanitaires de prendre rendez-vous via notre call-center 063 33 00 30 ou via un formulaire à remplir sur covidluxembourg.be. Après inscription, les personnes recevront un SMS confirmant leur inscription. Dans l’arrêt vaccimobile de leur choix, ils se verront alors administrer une première dose de vaccin Pfizer. La deuxième dose leur sera administrée lors des seconds passages à quatre semaines d’intervalle du premier. Nous avons voulu que ces arrêts soient diversifiés. C’est ainsi que, par mi les 27 escales, figurent la haute école Henallux à Arlon ou encore le parking du CORA de Mesancy. La haute école virtonnaise mettra, quant à elle, un bus à disposition des étudiants qui souhaiterait se faire vacciner.»

Marloie: centre de vaccination itinérant COVID. © Jacques Duchateau

Un taux de vaccination de 83% dans notre province le 7 septembre

La campagne vaccimobile vise à encore améliorer la couverture vaccinale dans notre province en touchant un public qui n’était pas encore vacciné ou désireux de franchir le cap. Le taux de vaccination dans notre province est actuellement très bon. Le 7 septembre dernier, 83,34% de la population provinciale avaient reçu les deux doses de vaccin.

Et pour ce qui est de l’administration d’une troisième dose? «La semaine dernière, l’AViQ a envoyé les invitations à 7800 personnes pour recevoir leur troisième dose de vaccin. Il s’agit de patients dont l’immunité est réduite à cause de troubles immunitaires congénitaux, de dialyses, de cancers, de greffe ou encore de séropositivité. Et pour ce qui est des personnes âgées résidant en maisons de repos, l’instance qui conseille les politiques, le Conseil supérieur de la Santé s’est prononcé en faveur d’une troisième dose. Ce dossier sera discuté cette semaine en conférence interministérielle», conclut le coordinateur provincial.

Marloie: centre de vaccination itinérant COVID. © Jacques Duchateau