Mondiaux de cyclisme: Florian Vermeersch décroche le bronze sur le contre-la-montre espoirs

Cyclisme: aux Mondiaux, Florian Vermeersch a décroché la médaille de bronze sur le contre-la-montre espoirs, remporté par le Danois Johan Price-Pejtersen.

Florian Vermeersch a décroché la médaille de bronze du contre-la-montre espoirs des Championnats du monde de cyclisme sur route, lundi. Le Danois Johan Price-Pejtersen s’est montré le plus rapide sur le parcours de 30,3 km entre Knokke-Heist et Bruges, confirmant la domination du Danemark dans cette catégorie. L’Australien Lucas Plapp a pris la deuxième place.

Vermeersch apporte une troisième médaille à la Belgique après l’argent et le bronze remportés dimanche par Wout van Aert et Remco Evenepoel chez les élites.

L’épreuve espoirs n’ayant pas été disputée en 2020, à Imola, Price-Pejtersen offre au Danemark un cinquième titre lors des six dernières éditions, après la victoire de Mads Würtz Schmidt en 2015 et les trois succès consécutifs Mikkel Bjerg entre 2017 et 2019.