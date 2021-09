Inondations en Wallonie: voici l’agenda de la commission d’enquête et la liste des personnes auditionnées

Inondations en Wallonie : 41 morts et des questions

EdA LABEYE Philippe Le mercredi 14 juillet, des inondations touchent les provinces de Namur, Luxembourg et Liège. Elles feront 41 morts et 2 disparus. Ces inondations laissent aussi un champ de ruines derrière elles. Immeubles et infrastructures sont à reconstuire.

Une enquête judiciaire a été ouverte et plusieurs perquisitions ont déjà été menées dans ce cadre.

La commission parlementaire a débuté le 10 septembre.