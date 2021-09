Covid: tout ce qu’il faut savoir ce lundi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce lundi 20 septembre 2021.

1. Belgique

Covid: Bouchez évoque un risque de radicalisation chez les non-vaccinés s’ils sont «stigmatisés ou insultés»

Coronavirus: le président du MR n’est «pas d’accord» avec le Premier ministre Alexander De Croo lorsqu’il parle une épidémie des non-vaccinés. «Ce n’est d’ailleurs pas scientifiquement tout à fait exact».

2. Monde

Covid: tests aux frontières pour entrer en Suisse dès lundi

Coronavirus: les personnes non vaccinées et non guéries devront présenter un test négatif pour entrer en Suisse. Certaines exceptions sont prévues.

Covid | France: un projet de loi pour proroger le pass sanitaire

Coronavirus: en France, le Parlement avait adopté dans la nuit du 25 au 26 juillet le dispositif du pass sanitaire instauré jusqu’au 15 novembre. Pour aller au-delà, un nouveau vote est nécessaire.

