Russie: au moins 8 morts dans une fusillade à l’université de Perm

Une fusillade en Russie, à l’université de Perm, a coûté la vie à au moins 8 personnes.

Alors qu’un premier bilan faisait état de cinq victimes, au moins 8 personnes ont été tuées et six autres blessées dans une fusillade ce lundi à l’université de Perm en Russie, dont l’auteur présumé a été arrêté, selon le comité d’enquête du pays.

«Le 20 septembre, un étudiant se trouvant dans l’un des bâtiments de l’université (...) a ouvert le feu sur les gens autour. En conséquence, cinq personnes sont mortes et six ont été blessées», avait indiqué dans un premier communiqué cet organe chargé des enquêtes les plus importantes du pays, ajoutant que le bilan «était en train d’être précisé».

Le bilan est donc désormais d’au moins 8 morts.

