VIDÉO | Monté au jeu dans les dernières secondes, le spécialiste des pénaltys Mark Noble rate et fait perdre deux points à West Ham

Dans un duel un peu fou entre West Ham et Manchester United, la capitaine légendaire du club est monté au jeu en toute fin de match pour tirer un pénalty alors que le score était de 1-2.

C’est grâce à un but de Cristiano Ronaldo et cepenalty arrêté à la dernière minute que Manchester United s’est imposé contre West Ham (2-1) dimanche, pour la 5e journée de Premier League.

Véritable légende de @WestHam, Mark Noble, monté au jeu expressément pour tirer le pénalty, le rate et loupe l'occasion d'accrocher le nul face à Manchester United ?😟 pic.twitter.com/3SEyRB1k3M — VOOsport (@VOOsport) September 19, 2021

Attendus au tournant après leur déconvenue à Berne (défaite 2-1 contre les Young Boys), mercredi en Ligue des Champions, les Red Devils s’en sont tirés grâce à l’arrêt de David De Gea à la toute dernière seconde, face à un adversaire délicat.

Cette victoire au scénario complètement fou et après une série de décisions arbitrales contestées - notamment deux penalties refusés à Ronaldo à 1-1, qui semblaient pourtant évidents - vaut cher, notamment pour Ole Gunnar Solskjaer, fragilisé par la défaite européenne en milieu de semaine.

Pas de regrets

De son côté, Moyes a voulu défendre son joueur. «Est-ce que je le regrette? Pas du tout. C’est ce qui arrive dans le management, vous devez prendre de grandes décisions. Parfois elles vous conviennent, parfois non. J’ai simplement pensé que nous avions un très bon tireur de penalty sur le banc. J’aurais été plus déçu si je n’avais pas pris la décision. Si l’un des autres joueurs l’avait tiré et manqué, j’aurais pensé: Pourquoi n’ai-je pas fait entrer Mark Noble?»

En effet, Noble n’avait plus raté un pénalty depuis décembre 2016.