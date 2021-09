Beauraing – Andenne: Florian Fromont triple la mise

Andenne est sorti vainqueur de son déplacement à Beauraing. Un triplé de Florian Fromont et un but de Recep Turhan ont permis aux Oursons de se défaire des Bleus.

Les Beaurinois sont toujours en quête de leur premier succès cette saison en P1. Après les nuls face au Condrusien et à Flavion-Morialmé et les défaites contre Molignée et Biesme, les hommes d’Alain Barbier ont à nouveau été tenus en échec ce week-end. Leur bourreau s’est nommé Florian Fromont: l’Andennais a planté un triplé dimanche après-midi.

«Que certains revoient leur hygiène de vie…»

Alain Barbier se montrait fataliste au terme de la partie: «C’est récurrent, on commet beaucoup trop d’erreurs individuelles qui se paient cash. Je suis déçu car on avait corrigé nos entames de match en ouvrant le score mais en quelques minutes, l’adversaire a mis à profit certaines largesses défensives. Ce qui me chagrine, c’est le manque de possibilités à ma disposition pour injecter du sang neuf dans une équipe qui commence à perdre confiance. Il faudra aussi pour certains revoir leur hygiène de vie pour arriver frais le jour du match.»

«Un boost de confiance»

Dominique Cuvelier arborait une mine réjouie: «Le paradoxe, c’est que c’est peut-être un de nos plus mauvais matchs. Mais on a retrouvé la confiance dans un match où notre adversaire n’a jamais baissé les bras. On s’est parfois montré fébriles mais nous avons pu mettre à profit nos occasions.»

