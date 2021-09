PHOTOS | Rochefort – Herstal: L’Union manque son retour à la maison

L’Union Rochefortoise a subi son premier revers de la saison. Revenus pour la première fois cette saison au Parc des Roches (qui avait fortement souffert des inondations), les Rochefortois ont perdu pied… et deux joueurs, exclus.

Quatre buts encaissés et deux cartons rouges… Les Rochefortois ont vécu une très mauvaise journée de rentrée au Parc des Roches. Menés 1-3 au repos et à réduits à 9 dès la reprise, les hommes de Yannick Pauletti ont souffert d’un certain relâchement, eux qui avaient pourtant ouvert la marque les premiers. Herstal n’en demandait pas tant et s’est imposé 1-4, s’emparant de la 2e place au classement. L’Union Rochefortoise, elle, est 5e.

