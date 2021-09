100.000 personnes se retroussent les manches pour le World Cleanup Day

Quelque 20.000 volontaires ont participé ce week-end à un grand ramassage de déchets à l’occasion du World Cleanup Day.

Des actions étaient organisées à Gand, Anvers, Louvain et Termonde, notamment aux abords des cours d’eau. Le week-end prochain, ce sera au tour de la Wallonie sinistrée avec 80.000 «cleaners» attendus.

Ces derniers jours, 20.000 bénévoles répartis dans plus de 250 endroits, ont bichonné l’environnement. La semaine prochaine, 80.000 autres volontaires apporteront leur aide en Wallonie. La 4e édition du World Cleanup Day aura donc mobilisé 100.000 personnes en Belgique.

Chaque année, pas moins de 8 milliards de kilos de déchets finissent dans les mers et océans. Une grande partie y arrive via les rivières, c’est pourquoi le projet River Cleanup, à l’initiative de l’opération, est né.

Après les importantes inondations qu’a connu la Belgique en juillet, cette édition est particulièrement utile, car les événements ont créé un flux de déchet sans précédent.

Le week-end prochain, l’opération se poursuivra en Wallonie; plus précisément à Namur le 25 septembre et à Pepinster le 26 septembre.

Il est également possible de créer sa propre action en faveur d’une rivière ou d’un cours d’eau dans sa région en surfant sur le site river-cleanup.org.

Des actions de nettoyage hebdomadaires continueront par la suite, avec des bus au départ d’Anvers et de Louvain vers la Wallonie, annonce River Cleanup.

Cette grande action de nettoyage des cours d’eau est organisée pour la 4e fois par River Cleanup, Eneco Clean Beach Cup, Proper Strand Lopers, World Cleanup Day Belgium, Mooimaker et Be WaPP/Wallonie Plus.