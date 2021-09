Un dimanche sans voiture calme et sans incident majeur à Bruxelles, selon un premier bilan

La 21e édition du dimanche sans voiture s’est déroulée calmement à Bruxelles, selon un bilan dressé dimanche soir par le cabinet d’Elke Van den Brandt, ministre en charge de la Mobilité à la Région de Bruxelles-Capitale.

«La circulation de tous les usagers a été assez fluide sur les grands axes. Il n’y a pas eu d’incident majeur, mais uniquement quelques petits soucis habituels, comme des chutes à trottinette ou à vélo, des personnes légèrement ivres sur la voie publique et des intrusions de curieux dans les tunnels», a indiqué le service communication de la ministre.

La Stib n’a rien signalé de particulier de son côté, selon le cabinet d’Elke Van den Brandt. La société des transports en commun bruxellois a simplement constaté une affluence plus importante qu’un dimanche habituel sur son réseau, en particulier dans les bus.

Par ailleurs, les activités organisées en marge de ce dimanche sans voiture ont connu un certain succès mais n’ont pas attiré la foule, d’après les premières observations rapportées aux services de la ministre.

«Pour la 21e fois, Bruxelles est devenue la plus grande zone sans voiture d’Europe», a commenté Elke Van den Brandt. «Les Bruxellois et Bruxelloises en ont pleinement profité. C’était merveilleux de voir autant de personnes savourer le calme et jouir de l’espace. Le dimanche sans voiture nous montre très bien le potentiel de Bruxelles si l’on répartit plus équitablement notre espace public. Et nous allons continuer à travailler là-dessus».