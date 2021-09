DIRECT | Les Rouches menés et réduits à 10 à la pause (0-1)

Le Standard et Anderlecht se retrouvent enfin ce dimanche à Sclessin pour un classico devant du public.

Le clasico a débuté déjà dans les tribunes avec un stade comble et un ambiance de feu, que l’on connait bien à Sclessin. Pour fêter le retour du Clasico à Sclessin, les Ultras avaient sorti un magnifique tifo. Une minute d’hommage à Wilfried Van Moer a également été respectée en avant match.

Et sur le terrain, le match n’a pas tardé à s’emballer. Après quelques minutes de jeu à peine, Al-Dakhil est coupable d’une vilaine perte de balle, qui profite à Verschaeren. Le jeune défenseur commet la faute en dernier homme et reçoit un rouge (6e). Anderlecht n’attend pas longtemps pour punir les Rouches avec un but de Refaelov (0-1) pour calmer l’enfer de Sclessin.

Ce sera un clasico entre deux équipes en reconstruction, qui alternent le chaud et le froid depuis le début de saison. Mais les deux équipes ont renoué avec la victoire lors de la dernière journée. Les Rouches, provisoirement 5e avec 13 points, avaient difficilement remporté le derby liégeois à Seraing (0-1) grâce à un pénalty de Selim Amallah. Anderlecht (9e avec 10 points) avait dominé Malines (7-2), en inscrivant 6 buts en deuxième période.

🟥 | Ameen Al-Dakhil a été exclu suite à cette faute ! 👀 #STAAND pic.twitter.com/9wBysKqGRV — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) September 19, 2021

Les compositions

Standard: Bodart, Siquet, Al-Dakhil, Gavory, Nkounkou, Cimirot, Raskin, Bastien, Amallah, Klauss, Muleka

Anderlecht: van Crombrugge, Gomez, Harwood-Bellis, Hoedt, Murillo, Refaelov, Olsson, Cullen, Verschaeren, Ait El Hadj, Kouamé

Le match en direct commenté