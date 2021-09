Semaine de la mobilité: les ministres de la Mobilité visitent le Parc de la ligne 28 et un «pumptrack» à Bruxelles

Georges Gilkinet, ministre de la Mobilité au niveau fédéral, et Elke Vanden Brandt, ministre de la Mobilité au gouvernement bruxellois, ont visité le Parc de la Ligne 28 à Molenbeek-Saint-Jean, dimanche en début d’après-midi, à l’occasion du Dimanche sans voiture à Bruxelles.

Les deux ministres se sont ensuite rendus au «pumptrack» du quartier Tivoli à Laeken.

Georges Gilkinet et Elke Vanden Brandt, accompagnés d’autres responsables politiques régionaux et communaux, se sont tout d’abord rendus à Molenbeek-Saint-Jean, près de la station de métro Belgica, pour visiter le Parc de la ligne 28, une ancienne friche industrielle transformée en espace vert public. Une plaine de jeux et une infrastructure sportive y ont été construites. Également, le parc permet de relier plusieurs rues par des piétonniers et une piste cyclable.

La délégation s’est ensuite dirigée vers le site d’un «pumptrack» à Laeken, non loin de Tour & Taxis. Ce circuit asphalté de bosses et de virages pour vélo, rollers, trottinettes et skateboards a été aménagé en août 2020, à l’intersection des rues Dieudonné Lefèvre et Claessens, sur le site Greenbizz, incubateur de projets durables. «Ce que je veux faire c’est permettre, au quotidien, aux cyclistes et aux piétons de trouver leur place dans la circulation, pour une autre mobilité», y a déclaré Georges Gilkinet. «C’est tellement important pour l’économie, pour la santé».