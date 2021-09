Semaine de la mobilité: le centre d’Anvers fermé aux voitures

Tout comme Bruxelles, la ville d’Anvers est fermée aux voitures, dimanche. L’objectif de cette 19e éditon est de susciter l’enthousiasme des visiteurs pour des modes de déplacement différents, plus intelligents et plus durables.

A Anvers, la voiture perd du terrain depuis quelque temps déjà. En 2010, 51% des habitants faisaient la navette entre leur domicile et leur lieu de travail, en 2019, ce chiffre était tombé à 41% et en 2020, grâce au télétravail massif, même à 35%. Le recours au vélo est passée de 21,1 à 29,9%. Avec l’essor des vélos électriques et des pédaliers rapides, les bicyclettes sont désormais utilisées plus souvent pour de plus longues distances.