PHOTOS | Un doublé de Kinif et le derby namurois file dans la poche de Meux

Les hommes de Laurent Gomez sont toujours invaincus cette saison en championnat. Ce samedi, ils se sont imposés à Couvin-Mariembourg dans l’unique derby namurois de la D2 ACFF. Nos photos de la rencontre.

Plutôt en forme après un succès convaincant le week-end dernier à Givry, les Fagnards se sont heurtés à un gros morceau ce samedi soir sur le terrain synthétique du Couvidôme. Grâce à un doublé de Gilles Kinif (dont un but sur penalty à l’heure de jeu), Meux remporte le derby et est toujours invaincu cette saison. Les Verts viennent d’enchaîner deux victoires (à chaque fois sans encaisser) et deux partages (à chaque fois en étant rejoints au score en toute fin de match).

