VIDÉO| Quel est le meilleur groupe folklorique namurois?

Namur ne manque pas de groupes folkloriques, mais quel est le meilleur? On a demandé l’avis des principaux intéressés.

Les fêtes de Wallonie sont l’occasion pour la petite vingtaine de groupes folklorique namurois de revêtir leurs plus beaux costumes d’apparat.

Tout le week-end, les Molons, les Alfers, la Caracole, les Masuis et Cotelis jambois, les échasseurs battent le pavé pour partager leurs traditions. Mais si on devait établir un classement, y en a-t-il un qui sort du lot? Les Molons et les Échasseurs sont probablement les plus en vue, mais sont-ils les meilleurs pour autant? Les Molons ont pour eux la philanthropie, tandis que les échasseurs sont spectaculaires. Les Alfers et les jouteurs nautiques partagent le monopole de la technique, les Masuis et Cotelis entretiennent l’histoire et la tradition. Derrière les deux groupes les plus en vue se cache donc un paquet d’outsiders. Qui est le meilleur, donc?

