Primus Classic: Florian Sénéchal s’impose au sprint, 61e victoire pour le Wolfpack

Florian Sénéchal s’est offert la victoire sur la 11e édition de la Primus Classic (1.Pro) disputée entre Brakel et Haacht sur 197,7 km samedi sur un parcours reprenant plusieurs côtes figurant au tracé de la course en ligne des Mondiaux de dimanche prochain.

Le coureur de Deuceuninck - Quick-Step s’est imposé au sprint devant Tosh Van der Sande (Lotto-Soudal) et Jasper Stuyven (Trek-Segafredo).

Florian Sénéchal était en tête de la course à moins de dix kilomètres de la fin en compagnie de son équipier Mikkel Honoré, Jasper Stuyven, Simon Clarke et Tosh Van der Sande, avec plus d’une minute d’avance sur les poursuivants.

À un peu plus de six kilomètres de la ligne d’arrivée, à la suite d’une attaque, Van der Sande et Honoré se sont retrouvés seuls devant. Sénéchal et Stuyven les poursuivaient à quelques mètres alors que Simon Clarke était distancé.

Les quatre hommes se regroupèrent à deux kilomètres de la fin et Honoré tenta deux attaques sans réussir à distancer ses trois compagnons d’échappée. Le sprint allait décider de la victoire et sourire au coureur Français de chez Deceuninck - Quick-Step.

61e victoire pour Quick-Step

Florian Sénéchal succède au palmarès à Edward Theuns, vainqueur en 2019. L’édition 2020 n’avait pas été organisée à cause du coronavirus.

Grâce à cette victoire, Florian Sénéchal devient le premier Français à inscrire son nom au palmarès de l’épreuve. Il s’agit de la 61e victoire de la saison pour l’équipe belge Deceuninck - Quick-Step.