Wallos, balade, concert… quelles activités au programme en Brabant wallon?

Plusieurs activités culturelles auront lieu ces prochaines semaines en Brabant wallon. Voici un petit aperçu des possibilités.

Fêtes de Wallonie

Rebecq

Du 17 au 19 septembre. Vendredi: «apéro wallon» au parc communal en compagnie des DJ Daddy K et Jno & CP. Samedi et dimanche: brocante, marché artisanal, village foodtrucks. Dimanche aussi: concerts sur le plateau de la Gare. Programme complet sur le site communal.

067 28 78 11, https ://www.rebecq.be/

Ottignies

Du 17 au 19 septembre. Au Douaire, au Cœur de Ville, dans le centre. Concerts, marchés, brocantes… Mur d’escalade sur le parking Belfius.

010 43 60 20, www.fetesdewallonieolln.be/

Journées spéciales

La tournée «Scène de villages» fait étape à Jodoigne

Conte, théâtre, musique, spectacle de feu et autres animations. la tournée 2021 de «Scènes de villages». Samedi 18 septembre, dès 14 h, sur la Grand-Place. Gratuit. Inscription indispensable.

www.ccbw.be/evenement/scene-de-villages-a-jodoigne/

La fête du vélo à Grez-Doiceau

Dimanche 19 septembre, de 12 h à 18 h, dans le centre de Grez, journée dédiée à la mobilité douce: animations diverses pour tous, ateliers en rapport avec le vélo, balade festive encadrée par le Gracq, concours du plus beau vélo, etc. Gratuit.

0471 98 31 19, www.otl-grez-doiceau.be/

Journées immersives

Waterloo Viking Days

Les 18 et 19 septembre, la Ferme de Mont-Saint-Jean se transforme en royaume peuplé de guerriers, créatures étranges, ferronniers, potiers, souffleurs de verre, danseurs, chanteurs, jongleurs… Marché viking des métiers anciens (plus de 70 artisans). Présence de 12 clans vikings venus de différents pays. Combats, défilés, banquet, concerts… Entrée: 8,5€; 4,5€ pour les moins de 12 ans. Réservations en ligne.

Chaussée de Charleroi, 591.

http://waterloovikingdays.be/

Village médiéval à Villers-la-Ville

Ces 18 et 19 septembre, de 10 h à 18 h, à l’abbaye. Découvrir et expérimenter la vie quotidienne, les us et coutumes, l’ambiance et les métiers d’un campement au Moyen Âge à travers diverses animations: démonstrations d’archers et d’arbalétriers, combats à l’épée, marché de bouche et d’artisanat. Entrée: 9€; 7€ pour les étudiants et les plus de 60 ans; 4€ pour les 6-12 ans; gratuit pour les moins de 6 ans. Avec ou sans réservation (celle-ci se fait sur le site de l’abbaye). Rue de l’Abbaye, 55.

071 88 09 80, https ://villers.be/fr/village-medieval

Marche et balade

Marche Adeps à Malèves-Sainte-Marie

Dimanche 19 septembre, dès 8 h, départs rue d’Orbais, 2. Parcours de 5, 10, 15 et 20 km. Le parcours de 5 km est accessible aux poussettes. Gratuit.

Benjamin Heylen (0479 44 65 09), http://www.sport-adeps.be/index.php?id=5945

Les petites bulles de Glabais

Ce dimanche 19 septembre, à 10 h, le Relais du visiteur propose une balade à la découverte du Domaine de Glabais et de ses alentours. Nathalie Demain, randonneuse expérimentée et spécialiste du Brabant wallon, guidera les promeneurs dans ce petit voyage en pleine nature. En plus de la balade, les participants auront l’occasion de pénétrer dans le cœur des vignobles avec la possibilité de goûter les vins effervescents produits au Domaine de Glabais.

Participation: 5€. Rue des Couyettes.

Réservation: 067 77 23 43, info@relaisduvisiteur.be, https ://relaisduvisiteur.be/visiter-le-pays-des-4-bras/

Concert

Rock against cancer à Louvain-la-Neuve

Cinquième édition du Rock against cancer, vendredi 17 septembre, dès 18 h 45, à la Ferme du Biéreau. Au programme: du rock français avec The French Fries, du pop-rock anglais avec The Kiltband et du blues belge avec Fred and the Healers (photo). En prévente: 15€. À l’entrée: 20€. Les bénéfices iront à la lutte contre le cancer. Place Polyvalente.

https ://laferme.be/agenda/rock-against-cancer