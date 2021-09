Inondations: des alertes précises, mais trop tardives?

Le chaînon manquant de juillet?

Qu’il s’agisse de la pluviométrie ou de la situation hydrologiques des cours d’eau, les auditions de ce vendredi laissent l’impression que les moyens de surveillance, d’analyse et d’alerte sont bien là. Mais on a aussi senti que les méthodes de communication entre les différents acteurs (SPW, IRM, EFAS,…) manquent de fluidité et de capacités de partage des analyses des uns et des autres. Chacun reste dans son domaine de compétence, alerte mais ne traduit pas vraiment les effets que cela aura sur le terrain. David Dehenauw, de l’IRM, ne dit pas autre chose finalement quand il plaide pour la mise en place d’un «centre de crise pour les catastrophes naturelles», comme il en existe un au UK Met Office (la météo britannique). «C’est un niveau de spécialistes qu’il nous manque et qui pourrait convertir les prévisions météo et hydrologiques en une estimation d’impact par région et la communiquer en direct aux autorités compétentes – gouverneurs, bourgmestres – afin qu’elles puissent prendre les mesures adéquates.» Le chaînon qui a manqué en juillet?