Wallonie en fête, applis utiles et idées qui changent la vie: dix articles pour les 55 ans et plus

Après une année d’abstinence, les fêtes de Wallonie sont de retour! Un peu partout en Wallonie. Mais surtout à Namur ce week-end. L’occasion d’en savoir un peu plus sur le folklore namurois. Vous connaissez les échasseurs, sans doute. Mais savez-vous qu’ils feront bientôt partie du patrimoine de l’Unesco? Découvrez aussi une BD des Schtroumpfs traduite en wallon pour l’occasion. Rendons-nous aussi à Malmedy où le Royal Club Wallon met un point d’honneur à protéger cette langue endogène. Voici 10 articles sélectionnés par la rédaction pour les 55 ans et plus.

Dans ces articles «55 ans et plus», nous prenons soin de sélectionner des thématiques que vous appréciez particulièrement: les voyages et la détente, mais aussi des articles très pratiques qui rendent la vie plus facile. Pour vous permettre, par exemple, d’évaluer la santé de la batterie de votre PC portable ou encore des applications pour se promener, sans se perdre...

1. Une BD des Schtroumpfs en wallon

Les Molons sur leur escargot. Un beau clin d’œil pour les Namurois qui (re)découvriront le wallon dans cet album des Schtroumpfs. NOIR dessin production-

Une BD des Schtroumpfs en wallon, c’est le bon plan pour remettre cette langue vivante au milieu des débats lors des fêtes de Wallonie. Avec un clin d’œil aux Molons. «Quand un Schtroumpf dit qu’il est énervé, je ne le traduis pas tel quel. J’indique qu’il est chaude braise (rires). Ou encore: quand il est écrit qu’un Schtroumpf avance très silencieusement, je traduis en disant qu’il avance «à pate di v’loûrs». Je trouve ça encore plus beau (rires)» explique Joëlle Spierkel, adaptatrice qui transmet le wallon dans les établissements scolaires namurois.

+ INTERVIEW DE L’ADAPTATRICE: Lès Schtroumpfs en mission «d’chaper l’walon»

2. Les échasseurs namurois enfin reconnus par l’Unesco?

Si vous n’avez pas réservé pour le combat de l’échasse d’or dimanche sur la place Saint-Aubin, c’est trop tard. Les places sont parties comme des petits pains. EdA

Ils sont les héros des fêtes de Wallonie à Namur. Savez-vous qu’ils pourraient très prochainement être reconnus comme patrimoine culturel immatériel de l’Unesco? Les Mélans et les Avresses, qui joutent ce dimanche à Namur, attendent une réponse de Colombo, au Sri Lanka, le 18 décembre prochain. Enfin.

+ Comment maximiser ses chances pour une reconnaissance? En peaufinant le dossier

3. Apprendre le wallon, un jeu d’enfant

Marie-Claire Toussaint-Buchholz, responsable des tables de discussions en wallon -

«Av îdé d’aprinde lu walon?» (Envie d’apprendre le wallon)? Rien de bien difficile, promet Marie-Claire Toussaint-Buchholz, responsable des tables de discussions en wallon intitulées les Cak’tèdjes, à Malmedy depuis 2015.

+ ASTUCE:Quelques règles à savoir pour parler wallon

4. Une centaine de serpents relâchés dans une réserve naturelle

Les coronelles trouveront à Ampsin tout ce dont elles ont besoin, entre autres pour se nourrir: lézards, grenouilles, mulots… Internet

La coronelle lisse, c’est un petit serpent inoffensif inféodé aux milieux chauds et secs situés au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Mesurant de 50 à 70 cm à l’âge adulte, elle se nourrit principalement d’autres reptiles et fréquente donc des milieux de grand intérêt herpétologique. Comme le site de la réserve naturelle domaniale d’Ampsin, près de Huy, choisi pour tenter d’enrayer l’extinction de l’espèce, dans le cadre d’un programme soutenu par Natagora, le DNF, le Plan Communal de Développement de la Nature et le Domaine des Grottes de Han, où les coronelles sont élevées avant d’être relâchées.

Le site d’Ampsin a été choisi pour tenter d’enrayer l’extinction de l’espèce

5. Des VTT électriques pour découvrir l’abbaye de Villers-la-Ville

Les responsables d’Altitude 110 ont vu leur idée de location de VTT électriques être rapidement soutenue par le syndicat d’initiative et la commune. -

Altitude 110 ouvre une «station de loisirs outdoor» à l’arrière des bureaux du Syndicat d’initiative de Villers-la-Ville. Quinze VTT sont proposés à la location.

+ Tous les détails pratiques pour louer les VTT

6. Vidéo: nouvelle brasserie à l’abbaye du Val-Dieu

Val-Dieu dispose depuis quelques mois d’une toute nouvelle brasserie, appareillée de machines à la pointe de la technologie. Le tout dans un cadre authentique. -

La nouvelle brasserie de l’abbaye du Val-Dieu, à Aubel, vient d’être inaugurée. Des travaux colossaux, avoisinant les 5 millions d’euros ont été réalisés dans un ancien fenil de l’abbaye datant du 17e siècle. Les visiteurs pourront découvrir les cuves, dont la plus importante culmine à 11,8 mètres, depuis une passerelle.

+ NOUVEAU PRODUIT: des crackers apéritifs à base de drèche de bière.

7. Envie de consommer plus sain, durable et éthique?

Virginie Decharneux, 46 ans, à l’initiative de l’ASBL Civital. -

Évoluer vers des modes de consommation plus sains, durables et éthiques en s’inspirant des principes de la permaculture, c’est ce que proposent Virginie Decharneux et son ASBL Civital. Elle accompagne toute personne désireuse de changer son mode de vie mais qui ne sait pas par où commencer.

+ VIDEO: découverte de ce petit coin de paradis.

8. Voyage: une mise au vert au cœur de Luxembourg

Luxembourg-Ville dévoile son patrimoine et son côté «vert» à travers le circuit Wenzel. -

Idée de sortie pour les prochains jours? Venez découvrir a ville de Luxembourg et son riche patrimoine historique, bien loin du cliché de la place financière austère.

+ CONSEIL: pour visiter la ville, emprunter le sentier Wetzel

9. Comment évaluer la santé de la batterie de votre PC portable

L’autonomie de la batterie d’un PC portable s’estompe au fil du temps damrong – stock.adobe.com

La santé de la batterie de votre ordinateur portable se dégrade au fil du temps et des cycles de charge. Il est possible de mesurer précisément la baisse de puissance de la batterie de votre laptop Windows 10.

+ TUTO:Les étapes pour faire le diagnostic

10. Les meilleures applications pour randonner

Plus moyen de se perdre avec une bonne application sur votre smartphone. -

Wikiloc, Sitytrail, Komoot, Visorando… Les logiciels destinés aux marcheurs sont nombreux. Petit tour d’horizon des meilleures applications.

+ TEST Nous avons testé 6 applications les plus connues