Corruption présumée dans le milieu du foot belge: «La procédure disciplinaire devant le TBAS n’aurait jamais dû avoir lieu»

La procédure disciplinaire de la Commission des litiges de l’Union belge de football et du Tribunal belge d’arbitrage du sport (TBAS) dans l’affaire du match présumé truqué FC Malines-Waasland-Beveren de mars 2018 n’aurait jamais dû avoir lieu, ont fait valoir vendredi les avocats des plaignants devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. «Cette procédure aurait au moins dû attendre la fin de l’enquête pénale», ont-ils déclaré à la cour.

Les agents de joueurs Walter Mortelmans et Dejan Veljkovic, ainsi que les anciens administrateurs de Malines Olivier Somers, Stefaan Vanroy, Thierry Steemans et Johan Timmermans, ont chacun déposé un recours individuel en annulation contre le jugement définitif du TBAS. Celui-ci avait valu à M. Vanroy d’écoper d’une suspension de sept ans, tandis que les trois autres administrateurs avaient été suspendus pour dix ans. M. Veljkovic avait également été suspendu pour dix ans en tant qu’agent, alors que Walter Mortelmans avait été interdit d’exercer sa profession pendant un an.

«Le TBAS a ici violé le principe selon lequel ‘le pénal tient le civil en état’«, a plaidé maître Katrien Vandekerkhof pour Stefaan Vanroy. «Tant qu’une enquête pénale est en cours, aucune décision civile ou disciplinaire ne peut être prise. Ici, une enquête criminelle était et est toujours en cours et il y a un risque de déclarations contradictoires. De plus, le dossier disciplinaire a été constitué de manière unilatérale par la partie poursuivante et nos clients n’ont pas eu la possibilité d’apporter des éléments à décharge, car ils n’ont pas eu accès au dossier pénal.»

Le parquet fédéral avait remis au parquet de l’Union une sélection de documents du dossier pénal, dont des transcriptions de conversations téléphoniques sur écoute. «Mais la manière dont cette sélection a été faite n’est pas claire, et pire encore, nous n’avons pas été en mesure d’évaluer la légitimité et la régularité de ces documents», a poursuivi l’avocate. «Nous n’avons pas non plus été capables de nuancer ces conversations ni de les mettre en contexte».

«L’audition du TBAS aurait également dû avoir lieu à huis clos, comme le prévoit le règlement, et non en présence de toute la presse», a déclaré l’avocat d’Olivier Somers, maître Peter Roosens. «Le procureur fédéral Kris Wagner n’aurait pas dû non plus être présent à cette audience, il était encore actif en tant qu’arbitre au TBAS moins de six mois auparavant.»

La défense de M. Veljkovic a aussi fait valoir que le TBAS n’a pas tenu compte de l’arrangement de repentance que ce dernier avait conclu avec le parquet fédéral. En effet, cet accord ne lui permettait pas de faire de déclarations, l’empêchant ainsi de se défendre pleinement.

«En tant que repenti, notre client a été contraint de garder le silence vis-à-vis de tiers», ont plaidé les avocats. «La loi prévoit également que, tant que cet arrangement n’a pas été ratifié par un juge pénal, les déclarations ne peuvent être utilisées ni à charge ni à décharge.

Dans son verdict, le TBAS n’a pas répondu aux arguments avancés par la défense des différentes parties impliquées et n’a pas mené sa propre enquête sur les faits, selon maître Vandenkerkhof. Les avocats d’Olivier Somers et Thierry Steemans ont plaidé dans le même sens.

Le procès se poursuivra jeudi avec les plaidoiries de l’Union belge de football.