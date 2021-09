L’ambassadeur britannique sur les traces d’Henri VIII dans la seule ville anglaise de Belgique

Tournai est la seule ville belge à avoir été anglaise. Aussi, la visite de l’ambassadeur Martin Shearman dans la cité prenait une autre dimension…

Ambassadeur du Royaume-Uni en Belgique, Martin Shearman était reçu à Tournai, ce vendredi, par le bourgmestre Paul-Olivier Delannois. Ce n’est pas la première fois que ce dernier accueille un représentant d’un pays étranger pour vanter les mérites à la fois touristiques, patrimoniaux, culturels, économiques,... de la cité scaldéenne.

Quand l’on sait que Tournai fut la seule ville anglaise de Belgique, cette visite de l’ambassadeur britannique prenait une dimension toute particulière.

Pour ceux et celles qui l’ignoreraient, la période anglaise débuta ici officiellement le 25 septembre 1513, quand Henri VIII d’Angleterre entra dans la ville à cheval. Une bonne partie de la noblesse anglaise était de la fête, escortée par les huit cents archers de la garde. Le roi et sa suite firent le tour de la cathédrale et se rendirent au marché près du beffroi, pour recevoir le serment de fidélité du peuple. Tournai fut considérée comme une «constituency» et envoya deux députés à la Chambre des communes. Henri VIII y laissa vingt mille cavaliers et quatre mille fantassins qui y construisirent une citadelle. Il ne reste qu’un vestige de l’époque: la Tour Henri VIII. Les Anglais quittèrent Tournai en 1519.

Du MuFim au zoning de Marquain, en passant par la Tour Henri VIII

L’ambassadeur avait un programme particulièrement chargé ce vendredi.

Arrivé en fin de matinée, après un entretien privé avec le bourgmestre, il a visité le musée du Folklore et des Imaginaires en compagnie du conservateur Jacky Legge; il a notamment pu y admirer une affiche du tournoi de 1913 sur la place de Tournai organisé 400 ans après une manifestation similaire proposée par le roi Henri VIII au même endroit.

Son excellence Martin Shearman a également eu l’occasion de s’initier au jeu de fer, d’effectuer un passage (inévitable) par la Tour Henri VIII avant de découvrir le chœur de la cathédrale et de prendre le café au sein de l’Office du tourisme où Eva Demeulemeester lui a présenté le plan interactif de Tournai qui fait mention du «Quartier anglais» de Tournai, à partir de la Tour Henri VIII ainsi que l’offre touristique susceptible d’intéresser de futurs touristes britanniques qui viendraient eux-aussi dans la cité.

Son périple sur le sol tournaisien, Martin Sherman l’a terminé au sein des bureaux administratifs de la société AKW International qui compte au total 250 employés dont une quinzaine dans les locaux implantés depuis 7 ans dans le zoning de Marquain. Cette entreprise est leader au Royaume-Uni dans la fabrication et la distribution de produits PMR pour la salle de bains et la cuisine .