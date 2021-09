Emmy Awards: on connaît déjà le grand gagnant

Les plateformes de streaming dominent désormais les nominations. Parviendront-elles enfin à décrocher les récompenses les plus prisées?

La nuit de dimanche à lundi, l’Academy of Television Arts and Sciences remettra ses récompenses et on connaît déjà le grand gagnant!

En effet, Netflix affiche complet et supplante les autres plateformes ainsi que les chaînes linéaires. The Crown, Le jeu de la dame, La chronique de Bridgerton… Netflix, non content de briller jusqu’à présent par le nombre de ses nominations, devrait cette fois décrocher les récompenses les plus prisées. À commencer par celle de la meilleure série dramatique avec la saison 4 de The Crown.

Du côté des mini-séries, Le jeu de la dame avec la surprenante Anya Taylor-Joy pourrait bien damner le pion à HBO avec Mare of Easttown et I May Destroy You.

La chaîne payante reste néanmoins très présente mais ses productions, bien que très pointues et incroyablement bien produites, séduisent moins le grand public que celles du géant du streaming.

Toujours côté plateformes, Disney + sort son épingle du jeu. Lancé voici deux ans aux États-Unis, il pourra compter sur le succès de l’univers de Star Wars (avec The Mandalorian) et des super-héros Marvel (avec WandaVision).

Et puis, parce qu’il faut bien rire un peu, on rappellera que Ted Lasso (Apple tv) pourrait rafler le prix de la meilleure comédie et que son acteur principal, Jason Sudeikis, vainqueur l’année dernière, pourrait bien faire la passe de deux. L’ensemble du casting est d’ailleurs nommé (Brett Goldstein, Brendan Hunt, Nick Mohammed, Juno Temple et Hannah Waddingham comme meilleurs acteurs et actrices dans un second rôle). Ce qui est amplement mérité.

Cette 73e édition marque un début de retour à la normale, avec quelque 500 invités triés sur le volet admis à l’air libre à côté d’un auditorium de Los Angeles, avec certificat de vaccination de rigueur.