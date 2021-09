Tour du Luxembourg: Mattia Cattaneo enlève le chrono de la 4e étape, Joao Almeida reprend la tête du général

Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step) a remporté la quatrième étape du Tour du Luxembourg (2.Pro), un contre-la-montre de 25,4 kilomètres autour de Dudelange vendredi.

L’Italien a devancé de 2 secondes son équipier portugais Joao Almeida, qui récupère le maillot jaune de leader. Le Danois Mattias Jensens (Trek-Segafredo) termine 3e à 0:26.

Cattaneo signait le premier meilleur temps des favoris à la victoire d’étape en 30:52 en attendant le passage des candidats au classement général. Ni Thibaut Pinot, David Gaudu, Joao Almeida ou encore Marc Hirschi ne parvenaient à faire mieux que l’Italien, qui décrochait son 3e succès professionnel.

Deuxième du chrono, Joao Almeida reprend le maillot jaune de leader à Marc Hirschi, 6e vendredi. Le Portugais avait déjà porté le maillot de leader lors de la 2e étape avant de le perdre au profit du Suisse. Almeida compte 43 secondes d’avance sur Hirschi et 50 secondes sur Cattaneo.

La 81e édition du Tour de Luxembourg se ponctuera samedi après 183,7 kilomètres entre Mersch et Luxembourg-Ville. En 2020, l’Italien Diego Ulissi s’était imposé devant le Norvégien Markus Hoelgaard et les Belges Aimé De Gendt et Tim Wellens. Vainqueur en 2017, Greg Van Avermaet est le dernier Belge à figurer au palmarès de l’épreuve grand-ducale.

Mattia Cattaneo veut aider Joao Almeida à gagner le classement général

L’Italien veut désormais aider son équipier Joao Almeida à remporter le classement général. Le Portugais a repris le maillot de leader grâce à sa 2e place lors du chrono, à 2 secondes de Cattaneo.

«Je suis évidemment très heureux de ce résultat car cela faisait longtemps que je n’avais plus gagné. J’ai beaucoup travaillé le chrono ces derniers temps et cela a porté ses fruits. C’est un peu comme dans un rêve», a reconnu Cattaneo après la course.

À Dudelange, l’Italien, 30 ans, pouvait également compter sur le soutien de la communauté italienne présente au Grand-Duché. «C’est la première fois que je roule ici mais je suis très surpris. J’aime beaucoup ce pays», a-t-il confié. «Je gagne le chrono et c’est une nouvelle victoire pour l’équipe mais nous avons surtout fait une bonne affaire au classement général en reprenant le maillot jaune. Samedi, nous allons tout donner pour permettre à Almeida de remporter le classement général. Cependant, ce ne sera pas facile car cette dernière étape s’annonce compliquée.»