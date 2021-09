Covid: tout ce qu’il faut savoir ce vendredi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce vendredi 17 septembre 2021.

1. En Belgique

Yves Coppieters: «On met en place une mesure dont l’efficacité n’est pas tout à fait prouvée»

Yves Coppieters était l’invité de l’émission «Il faut qu’on parle», sur DH Radio, ce vendredi matin. Alors que le Comité de concertation doit se réunir ce vendredi pour trancher sur plusieurs dossiers chauds, tels que l’élargissement du Covid Safe Ticket ou le port du masque obligatoire, l’expert revient sur ces différents dossiers.

Rudi Vervoort plaide pour un débat sur l’obligation vaccinale: «Il faut forcer le cheval à boire»

«Tous les moyens ont été mis en œuvre pour stimuler la vaccination. La vraie question, c’est que cela fait quelques semaines que l’on tourne autour de l’obligation du vaccin. On devrait en parler sans tabou, sans refuser ce débat... À un moment, il faut forcer le cheval à boire», a expliqué le ministre-président bruxellois, interrogé par la Première.

30 cas positifs à la prison de Lantin, les visites suspendues

Trente détenus à la prison de Lantin (province de Liège) ont été testés positifs au Covid-19 depuis quelques jours.En conséquence, les visites sont suspendues et deux sections de la maison d’arrêt sont en isolement médical. Les extractions des prisonniers vers l’extérieur ont également dû être limitées, ce qui devrait avoir un impact sur les audiences dans les tribunaux liégeois.

La vaccimobile va parcourir la province de Luxembourg à partir de lundi: la liste des arrêts

Le parcours de vaccimobile dans notre province comprend 27 arrêts, répartis sur quatre semaines. La vaccimobile propose le vaccin Pfizer en deux temps, un second passage est prévu quatre semaines après le premier.

Initiative citoyenne réclame un débat sur les risques de la vaccination pour les jeunes

En réaction à la campagne de sensibilisation de la Commission communautaire commune (COCOM) sur la vaccination des jeunes, le collectif Initiative citoyenne appelle vendredi le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles à informer plus objectivement des avantages et risques des vaccins contre le coronavirus pour les adolescents.

La vaccination se poursuivra-t-elle dans un «bus bistrot» en région du Centre?

Écaussinnes est invitée à se prononcer sur une initiative de vaccination itinérante. D’autres communes ont déjà été approchées.

Covid: la Région bruxelloise déploie un large plan de vaccination pour la rentrée académique

Alors que lasituation épidémiologique reste tendue à Bruxelles, même si elle se stabilise, la Région déploie un large de plan de vaccination pour la rentrée académique.

Le Covid Safe Ticket s’invite aux événements de Bozar, hors expositions

La mesure ne vaut pas pour les expositions, pour lesquelles leport du masque et la distanciation restent de mise.

Marc Van Ranst: «À un certain moment, il faut oser franchir le pas»

«Si vous posiez la question aux virologues, ils diraient, selon la formule consacrée, qu’il est encore un peu trop tôt», a réagi vendredi le virologue Marc Van Ranst, interrogé sur la VRT.

2. Dans le monde

La Nouvelle-Zélande maintient encore fermées ses frontières aux Australiens

La Nouvelle-Zélande a annoncé ce vendredi qu’elle maintiendrait sa frontière fermée avec l’Australie pendant au moins huit semaines supplémentaires.

La bulle dite «Trans-Tasman» avait débuté en avril et permis depuis lors aux Australiens et aux Néo-Zélandais de voyager entre les deux pays sans avoir à subir de quarantaine.

Toutefois, la Nouvelle-Zélande a interrompu ce dispositif en juillet, son voisin ayant du mal à contenir les nouvelles épidémies de Covid-19.

Le président brésilien Bolsonaro dit qu’il ira à l’ONU même sans être vacciné

Le président brésilien Jair Bolsonaro, qui n’est pas vacciné contre le Covid-19, a assuré jeudi qu’il se rendrait à l’Assemblée générale de l’ONU la semaine prochaine à New York, où un certificat de vaccination sera pourtant obligatoire.

«Je serai la semaine prochaine à l’Assemblée générale de l’ONU, je vais donner le discours d’ouverture» mardi, a dit le chef d’Etat d’extrême droite dans sa traditionnelle allocution sur les réseaux sociaux.

Les Londoniens chutent plus dans le métro... de peur d’attraper le Covid en tenant la main courante

De peur d’attraper le Covid-19, de nombreux Londoniens rechignent à tenir la main courante des escalators des stations de métro. Résultat: une hausse de chutes potentiellement mortelles, s’inquiètent les transports londoniens.

Covid: le cap des 50 millions de primo-vaccinés atteint, annonce Macron

Le cap symbolique des 50 millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 a été atteint, a annoncé vendredi Emmanuel Macron dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Six lions et trois tigres du zoo de Washington positifs au Covid-19

Six lions et trois tigres du zoo de Washington ont été testés positifsau coronavirus et sont traités pour leurs symptômes, ont annoncé vendredi les responsables de l’établissement.

Covid: le gouvernement britannique assouplit les conditions de voyage pour les vaccinés

Le gouvernement britannique a annoncé vendredi un assouplissement des conditions d’entrée en Angleterre pour les voyageurs vaccinés, attendu de longue date par un secteur du tourisme et des transports frappé de plein fouet par la pandémie.