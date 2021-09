VIDÉO | Mettet: Le Superbiker de retour les 8, 9 et 10 octobre

Après un an d’absence en raison de la pandémie, le Superbiker de Mettet fera son grand retour sur le circuit Jules Tacheny le week-end des 8, 9 et 10 octobre prochains.

Les meilleurs pilotes de la planète Supermoto seront à suivre du côté de Mettet le deuxième week-end du mois d’octobre. Le circuit Jules Tacheny accueillera à nouveau le Superbiker, un événement toujours prisé des amateurs de spectacle sur deux (voire plus) roues. Et cette édition sera d’autant plus attendue qu’elle n’avait pu se tenir en 2020, pour cause de crise sanitaire mondiale. Entre le circuit d’asphalte et les portions de terre, entre les jumps vertigineux et les longues lignes droites, le rendez-vous s’annonce grandiose.

Un spectacle sans restriction

La crème du Supermoto sera présente pour l’occasion, de même que les seniors Superbikers, les Prestige Starbiker, les Quads et les juniors Superbikers, qui enchaîneront des courses tout au long du week-end. Le spectacle sera également assuré par la prestation des 7 pilotes de l’Île de Man* sur leurs «TM» en Legend. À Mettet, le public présent au bord du circuit en prendra plein la vue puisqu’il y découvrira aussi l’équipe qui défendra des couleurs de la Belgique au Supermoto des Nations, un team noir-jaune-rouge composé de Romeo Fiorentino, Loucas Capone et François Corman.

* Conor Cummins, Davey Todd, Joe Thompson, Dominic Herbertson, Matthew Rees, Paul Jordan et Pierre-Yves Bian.

Freddy Tacheny, président du RUMESM, l’ASBL derrière l’organisation du Superbiker, se réjouit. «Après l’interruption pour les raisons que l’on sait, nous sommes tous très heureux de pouvoir organiser pour la 34e fois le Elf Moto Superbiker! C’est vraiment avec une énorme joie et beaucoup d’énergie que nous mettons les bouchées doubles pour en faire un retour sensationnel! Tous les ingrédients seront à nouveau réunis pour en faire une grande fête de la moto: des noms prestigieux (dont plusieurs pilotes de l’Île de Man qui participent au mythique TT), Barry Baltus, notre talent en Moto 2, Lorenz Luciano, qui a terminé 2e à la Northern Talent Cup et vient d’être sélectionné pour la Red Bull MotoGP Rookies Cup, le champion du monde Thomas Chareyre, le dernier vainqueur, Marc-Reiner Schmidt, mais aussi une proximité avec le public et des tas d’animations à couper le souffle! Sans oublier la soirée DJ du samedi soir. Grâce au Covid Safe Ticket, le public pourra se déplacer dans l’enceinte de l’événement sans aucune restriction sanitaire (pas de masque ni de distanciation sociale) et l’esprit chaleureux du Elf Moto Superbiker sera donc pleinement conservé», déclare le président dans le communiqué de presse de l’organisation.

Cascades, baptêmes de l’air et DJ’s

Si le Superbiker se veut être une grande fête, il le sera autant pour les amateurs et passionnés de sports mécaniques que pour les curieux et les familles. Des shows sont en effet prévus au copieux programme du week-end, dont le Stunt (avec Aras Gibieza et Sarah Lezito), le Freestyle (assuré par David Rinaldi et deux autres pilotes) et le Speedway.

Et comme la moto est en fête, la désormais traditionnelle After Race Party sera aussi de retour, le samedi soir de 18h à minuit. Des DJ’s belges tels que Dave Lambert, DJ Ghost, Mike Push seront derrière les platines. La venue d’un invité surprise est également annoncée… Pour les amateurs de sensations, il sera possible d’effectuer des baptêmes de l’air en hélicoptère le dimanche et de découvrir ainsi le circuit Jules Tacheny et le Superbiker vus du ciel.

Hommage à Joël Robert

Disparu cette année à 77 ans, le champion de motocross Joël Robert sera mis à l’honneur à Mettet. Fervent supporter du Superbiker, il était une légende de la moto en Belgique et dans le monde. «Au-delà de l’énorme champion, Joël Robert était aussi un grand ami du RUMESM, qui nous a toujours soutenu avec la passion qu’on lui connaissait, et que nous avons eu le privilège d’accueillir maintes fois au Superbiker. Il était ici chez lui et nous tenons vraiment à ce que tous ses fans et toutes les personnes qui l’admiraient aient l’occasion de lui rendre un dernier hommage, dans un cadre entièrement dédié au sport qu’il aimait tant», précise Freddy Tacheny.