Semaine de la mobilité à Saint-Ghislain: une grande chasse aux indices est lancée

Un vélo est notamment mis en jeu.

Cela n’aura probablement échappé à personne: la semaine de la mobilité a débuté ce jeudi et sera clôturée le 22 septembre prochain. Pour l’occasion, de très nombreuses initiatives voient le jour à l’initiative des autorités communales de la région. À Saint-Ghislain, c’est une action pour le moins originale qui a été mise sur pied.

Les citoyens sont en effet invités à partir à la recherche des cyclourses, les mascottes de cette édition 2021. Ceux-ci ont été dissimulés dans neuf lieux différents de l’entité. Pour tenter de les retrouver, les participants devront s’aider des indices divulgués par les autorités communales. Le premier cyclourse est par exemple réfugié « dans un lieu protégé par la nature, d’où il peut observer des avions atterrir et décoller.»

Les citoyens qui partent à la chasse aux cyclourses et qui les découvrent sont invités à se prendre en photo avec la mascotte, jusqu’au 22 septembre prochain, et à envoyer la photo à l’adresse service.mobilité@saint-ghislain.be. Seuls les citoyens saint-ghislainois peuvent participer au concours. Ce dernier est limité à une seule participation par personne.

Les participants ne peuvent envoyer qu’une photo par lieu, soit un maximum de neuf photos. Les grands gagnants seront déterminés par un tirage au sort le 28 septembre prochain et contactés soit par téléphone, par soit e-mail. Un vélo d’une valeur de 1000 euros pour les adultes et d’une valeur de 500 euros pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans est en jeu.

On notera encore que toujours dans le cadre de la semaine de la mobilité, diverses activités seront organisés lors de ce dimanche sans voiture. De 9 heures à 18 heures, la principale rue commerçante de Saint-Ghislain et la Grand-Place seront uniquement accessibles aux usagers faibles (piétons, cyclistes, etc.). Les activités seront proposées entre 10 heures et 17 heures.

Pour l’occasion, les commerces de la rue Grande seront ouverts. Des animations musicales seront proposées par le Musée de la Foire et de la Mémoire. Les badauds profiteront également d’un essai de vélos classiques et électriques, d’un circuit-vélo pour les enfants, d’animation du TEC, de simulation d’accident avec la voiture tonneau et d’une sensibilisation à la consommation d’alcool et de drogue avec les lunettes alcovision en collaboration avec la Police boraine.

