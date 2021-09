Covid: le bilan de la pandémie à la mi-journée

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.667.150 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles vendredi à midi.

Plus de 226.967.810 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays.

L’OMS estime même, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

Sur la journée de jeudi, 10.745 nouveaux décès et 668.063 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 3.412 nouveaux morts, la Russie (791) et le Brésil (643).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 670.009 décès pour 41.785.979 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 589.240 morts et 21.069.017 cas, l’Inde avec 444.248 morts (33.381.728 cas), le Mexique avec 270.348 morts (3.549.229 cas), et le Pérou avec 198.891 morts (2.164.380 cas).

L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient vendredi à 10H00 GMT 1.469.094 décès pour 44.167.050 cas, l’Europe 1.282.699 décès (65.661.937 cas), l’Asie 818.640 décès (52.531.145 cas), l’Afrique 204.948 décès (8.125.992 cas), le Moyen-Orient 192.537 décès (12.980.077 cas), et l’Océanie 1.913 décès (154.425 cas).