La vaccimobile va parcourir la province de Luxembourg à partir de lundi : la liste des arrêts

La vaccimobile propose le vaccin Pfizer en deux temps, un second passage est prévu quatre semaines après le premier. Photo News

Le parcours de la vaccimobile dans notre province comprend 27 arrêts, répartis sur quatre semaines.

Dès ce lundi 20 septembre à 9h30, la vaccimobile commence sa tournée sur les routes de la province de Luxembourg.

Coup d’envoi à Marloie, première étape de l’itinéraire pour ensuite passer l’après-midi à Resteigne (Tellin).

Elle marquera, au total, 27 arrêts durant quatre semaines, jusqu’au 8 octobre. Elle repassera ensuite dans chaque lieu quatre semaines plus tard pour les secondes doses.

Les 3 piliers de la vaccination cet automne

En septembre et octobre coexistent trois manières de se faire vacciner: chez votre médecin généraliste, au centre de vaccination de Libramont (au LEC), qui est ouvert les vendredis après-midi et les samedis toute la journée jusqu’au 31 octobre (avec ou sans rendez-vous), et enfin dans l’un des nombreux arrêts de la vaccimobile.

Dans ces trois cas de figure, le patient candidat au vaccin devra se munir de sa carte d’identité et de sa carte de vaccination s’il vient pour sa deuxième dose.

La vaccimobile

Dans les semaines qui viennent, la vaccination, ce sera à deux pas de chez vous.

«Accessible avec ou sans rendez-vous, jusqu’à 1h avant la fermeture, ces lieux de proximité permettront à chacun de se voir administrer facilement les deux doses du vaccin Pzizer», indique Santé Ardenne, en charge de cette campagne.

La deuxième dose sera administrée lors de seconds passages à quatre semaines d’intervalle du premier.

Les patients qui le souhaitent peuvent prendre rendez-vous dès à présent via un formulaire sur covidluxembourg.be ou par téléphone au 063/330 030.