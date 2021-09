Le pont Notre-Dame fermé jusqu’au 22 octobre

On savait que suite à l’incident survenu le jour de la braderie, la réouverture du pont Notre-Dame serait retardée. Il faudra patienter encore quelques semaines...

Comme on peut le lire sur la page Facebook de la zone de police du Tournaisis, «le pont Notre-Dame restera fermé à la circulation jusqu’au 22 octobre prochain».

On peut en conclure que cette dernière sera rétablie ce jour-là également.

En attendant, des déviations sont mises en place de part et d’autre de l’Escaut, soit, sur la rive gauche, via le quai du Marché au Poisson, la rue Madame, la rue des Clarisses et la rue de Pont et, sur la rive droite, via le quai Saint Brice, le quai Dumon et le quai Notre-Dame.

La réouverture avait, dans un premier temps, été programmée environ trois semaines plus tôt, mais l’incident survenu le jour de la braderie de Tournai, soit le lundi 13 septembre dernier, est venu remettre en question ce calendrier.

On se souviendra que ce jour-là, un frein d’urgence avait lâché lors des essais de levage de l’ouvrage, si bien que ce dernier s’était affaissé du côté de la rive gauche.

Cela, sans causer de dommages au pont dont la chute (freinée malgré tout) avait été stoppée par les culées en béton.

Le SPW et l’entreprise Galère ont pu redresser le tablier le soir de l’incident et lui rendre son horizontalité tout en le sécurisant.