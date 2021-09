Dans vos oreilles cette semaine: Lil Nas X, l’avènement d’un petit prince du rap

Un rappeur noir américain qui fait son coming out et qui explose sur la scène internationale grâce à un duo avec un chanteur country, ça n’a rien d’ordinaire. Ça tombe bien: Lil Nas X n’est en rien ordinaire et sa musique est à son image.

C’est dans un placard que son histoire commence. Montero Lamar Hill, Lil Nas X à la scène, a 20 ans et, depuis le placard de sa chambre où il s’est fabriqué un petit studio, il écrit des textes sur des musiques qu’il trouve sur internet. Un jour, un beat attire son attention. Il a été créé par un gamin aussi inventif que lui, de l’autre côté de l’Atlantique (YoungKio, producteur hollandais d’à peine 19 ans). Lil Nas pose un texte rigolo et léger dessus et balance le tout sur les réseaux… En quelques jours, le titre fait le tour du monde, les compteurs s’emballent. C’est l’histoire de Old Town Road. La suite, on la connaît: Billy Ray Cyrus, roi de la country et accessoirement papa de Miley, séduit par son originalité, propose de poser sa voix sur le titre et Lil Nas X devient le roi du monde.

Pas une étoile filante

Ce qui aurait pu être une success story éphémère prend finalement une tout autre tournure: Lil Nas X s’impose dans les charts à coups de singles et de collaborations qui sortent de l’ordinaire. Autre fait plutôt rare pour un rappeur noir: il annonce publiquement son homosexualité et se positionne régulièrement pour la défense des droits LGBTQ +.

- Aujourd’hui sort Montero, un formidable premier album sur lequel l’artiste explore différentes facettes musicales et propose des textes intimes (Life after Salem) souvent à double sens.

Tantôt franchement rap (Dolla Sign Slime en feat. avec Megan Thee Stallion), tantôt plutôt pop-rock (Lost in the Citadel), voire carrément doux (Void, Am I Dreaming, superbe duo avec Miley Cyrus), il surprend sans cesse et offre un album d’une rafraîchissante diversité (Tales of Dominica) bien loin des prises de tête récemment livrées par Kanye West ou Drake.

S’il ne se brûle pas les ailes, on lui prédit un avenir sans nuage et tant pis pour les esprits étriqués qui ne verront en lui d’un provocateur.

«Montero», Sony.

L’interview de la semaine: Stéphanie Blanchoud

La semaine dernière, Stéphanie Blanchoud a sorti son 3e album, Ritournelle.

Elle nous en parle dans une interview que vous pouvez retrouver en intégralité, ici.

Notre avis sur les autres sorties Mélissa Etheridge: «One Way out» (**) - Constitué de différents titres écrits à la fin des années 1980 et au début des années 1990, One Way Out sonne résolument vintage. Melissa Etheridge qui pensait utiliser ces titres pour la sortie d’un coffret (qui n’a pas pu sortir vu sa rupture avec son précédent label) se régale et nos oreilles prennent un bon gros coup de son eighties. Pas révolutionnaire évidemment, mais les amateurs de rock traditionnel vont se régaler. Melissa Etheridge, «One Way Out», BMG. Buena Vista Social Club: «Buena Vista Social Club 25th Anniversary Edition» (***) - En 1996, le monde découvrait un de vieux musiciens cubains réunis dans un groupe extraordinaire qui allait littéralement faire fondre la planète par leur maîtrise et leur authenticité. 25 ans plus tard, leur musique n’a pas pris une ride et fait l’objet d’une réédition double album (en version CD, vinyle ou deluxe accompagnée d’un livre). Cette réédition est agrémentée de morceaux inédits. L’occasion peut-être de découvrir cette musique ensoleillée typiquement cubaine et indémodable. Buena Vista Social Club, «25th Anniversary Edition», V2. Jordan Rakei: «What we Call Life» (****) - Jordan Rakei est un artiste caméléon à la fois auteur compositeur, chanteur, producteur et multi-instrumentiste. Son nouvel album, le 4e, What We Call Life propose une neo soul enveloppante, portée par une voix parfois sur le fil. L’univers sonore est particulièrement riche, multicouches. Il a écrit cet album après une thérapie musicale de pleine conscience. Pour un album très introspectif et poétique. Jordan Rakei, «What we Call Life», Ninja Tune. En concert le 14 avril à l’AB.

Le juke-box de la semaine

Placebo de retour

Placebo vient d’annoncer son retour sur le devant de la scène après 5 ans d’absence et pour annoncer son retour, le groupe de Brian Molko dévoile un nouveau single, Beautiful James. Avec pour toile de fond des relations internationales qui se dégradent, des abus en ligne incontestés et une peur généralisée des esprits étroits face à ce qu’ils ne peuvent comprendre, Beautiful James apporte un message de défi qui cherche à normaliser et à célébrer en chanson les relations non hétéro-normatives.

Mads Perch Brian Molko explique: «Si la chanson sert à irriter les carrés et les coincés, qu’il en soit ainsi. Mais il reste impératif pour moi que chaque auditeur y découvre sa propre histoire personnelle – je ne veux vraiment pas vous dire ce que vous devez ressentir.»

Elton John reporte encore

Le chanteur Elton John a annoncé hier le report de sa tournée d’adieu européenne Farewell Yellow Brick Road Tour 2021 à 2023.

Les deux concerts à guichets fermés prévus au Sportpaleis d’Anvers les 16 et 17 octobre 2021 sont donc déplacés aux 27 et 28 mai 2023.

Le chanteur âgé de 74 ans doit se faire opérer de la hanche après une chute cet été. Il jouera toutefois 5 chansons le 25 septembre prochain au concert pour la planète organisé par l’ONG Global Citizen.

Les prochains concerts

Magma célèbre ses 50 ans de carrière musicale avec un nouvel album, ZËSS, enregistré avec la participation de l’Orchestre Philharmonique de Prague.

Le groupe sera en concert au Depot le vendredi 8 octobre.

Il reste quelques tickets pour le concert de Girls in Hawaiile samedi 13 novembre à l’espace culturel Victor Jara de Soignies.

Sylvie Vartan retrouve la scène avec une nouvelle tournée de concerts intimistes à l’occasion de ses 60 ans de carrière.

Elle se produira le lundi 18 octobre au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.

Une touche de douceur pour finir avec Eddy de Pretto et Yseult

Début du mois, Eddy de Pretto et Yseult nous ont gratifiés de deux magnifiques duos que l’on vous propose de redécouvrir, le temps d’une Pause ou d’un Kiss…