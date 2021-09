VIDÉO | Strakosha, le gardien de la Lazio Rome, a-t-il inscrit l’autobut de la saison?

Le deuxième gardien de la formation italienne a inscrit un autogoal incroyable en boxant le ballon dans ses propres filets.

Thomas Strakosha se souviendra longtemps de ce Galatasaray-Lazio Rome. Titulaire en lieu et place de Pepe Reina, le portier du club italien s’est complètement loupé sur un ballon anodin et a catapulté d’un coup de volleyeur le ballon dans ses propres filets. Et même s’il n’est pas le seul fautif sur l’action, son défenseur Manuel Lazzari se trouant lui aussi sur son dégagement, ce but va peut-être être lourd de conséquence pour le gardien car son équipe a été battue sur le plus petit écart… Un match à immédiatement oublier pour le portier albanais.