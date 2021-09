Covid: les hospitalisations quotidiennes diminuent pour la 4e journée consécutive

Coronavirus: en moyenne, un peu plus de 60 patients ont été admis chaque jour entre le 10 et le 16 septembre.

Le nombre d’hospitalisations quotidiennes dues au coronavirus a diminué de 12% au cours de la semaine écoulée, un indicateur qui recule pour le quatrième jour d’affilée. En moyenne, 60,3 patients ont ainsi été admis chaque jour entre le 10 et le 16 septembre, selon les derniers chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour vendredi matin.

Le nombre d’infections reste, lui, plus ou moins stable. Entre le 7 et le 13 septembre, 1.974 nouvelles contaminations au COVID-19 ont été recensées chaque jour. Il s’agit d’une légère augmentation de 2% par rapport à la semaine précédente. Au total, plus de 1,2 million de personnes ont été infectées par le virus en Belgique depuis mars 2020.

À l’heure actuelle, 701 personnes sont encore hospitalisées, dont 220 nécessitent des soins intensifs.

Toujours entre le 7 et le 13 septembre, 43.200 tests ont été effectués en moyenne quotidiennement, soit 9% de plus que la semaine précédente. Le taux de positivité est de 4,9% et celui de reproduction est de 0,96, ce qui signifie que l’épidémie est en déclin. L’incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 238,3 sur 14 jours, en recul de 2%.

Durant cette même période, une moyenne de 7 personnes sont décédées chaque jour à cause du Covid-19, soit une augmentation de 2%. Au total, plus de 25.500 personnes sont mortes en Belgique depuis le début de la pandémie.

Entre-temps, 86% de la population adulte a reçu au moins une première injection d’un vaccin contre le coronavirus et 84% ont été complètement vaccinés.